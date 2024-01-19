Пашинян призвал к принятию новой конституции Армении

Глава кабмина подчеркнул, что не планирует менять форму правления и в Армении сохранится парламентская республика, так как как она учитывает все демократические стремления страны.

«Армении нужна новая конституция, не конституционные поправки, а новая конституция», - заявил Пашинян.

Премьер-министр добавил, что новый главный документ необходимо вынести на голосование всех жителей. По его словам, в новой версии конституции нужно прописать положения, которые сделают Армению конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях.

«Как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, а в том, чтобы управлять в соответствии с государственными интересами Армении», - добавил Пашинян.

Армения за все время своей независимости дважды вносила изменения в главный закон, принятый в 1995 году.

В октябре прошлого года Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана после очередной военной эскалации.

Но обе республики до сих пор не провели делимитацию границ. В последний раз от этого решения отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. Пашинян назвал такое решение ударом по отношениям двух стран, который может привести к новому конфликту.