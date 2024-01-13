Пашинян предложил Азербайджану договор о контроле оружия

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Пашинян назвал соглашение возможностью решить спорные вопросы о вооружении и контролировать арсеналы друг друга. Премьер подчеркнул, что предложение стало ответом на отказ Азербайджана от прошлых идей.

«Это, конечно, что-то новое», - прокомментировал Пашинян свою инициативу.

По словам армянского лидера, ранее Азербайджан отказался от соглашения по отводу войск от границы и созданию нейтральной зоны. Пашинян заявил, что в сложившихся условиях заключение мирного соглашения между двумя странами невозможно.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг предложение Армении провести делимитацию границ по картам 1970-х. Пашинян назвал подобные заявления серьезным ударом по отношениям двух стран и предположил, что власти Азербайджана хотя легитимизировать следующий конфликт.

Несмотря на разногласия, в конце 2023 года Алиев и Пашинян выразили готовность подписать мирный договор.