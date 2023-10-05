Пашинян подписал с ЕС декларацию, в которой признал Карабах частью Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с лидерами Евросоюза, Германии и Франции подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Текст документа распространил Совет ЕС, сообщил ТАСС.
Саммит Европейского политического сообщества прошел 5 октября в испанской Гранаде. Пашинян признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, что включает Нагорно-Карабахскую Республику.
В документе говорится, что стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета и целостности границ.
В этот же день Европейский союз обратился к армянской и азербайджанской сторонам с просьбой взаимно признать свою территориальную целостность. Посредничество ЕС между двумя странами ставило перед собой цель защитить интересы Евросоюза в Карабахе.