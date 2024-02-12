Пашинян ответил на вопрос об аресте Путина в Армении

Пашиняну задали вопрос, может ли он повлиять на решение российского президента приехать в Ереван из-за ратификации Римского статута. На что армянский премьер ответил, что вряд ли Путин нуждается в его советах.

Отвечая на вопрос, задержат ли Путина в Армении, Пашинян заявил, что принятие решения о задержании не входит в его компетенцию.

«Армения - правовое государство, у премьер-министра есть свои полномочия. В эти полномочия не входит решение вопроса о задержании», - заявил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Россия перестала быть ключевым партнером в оборонной сфере. Республике нужны другие союзники, так как она больше не может выстраивать военно-техническое сотрудничество с Россией как прежде.