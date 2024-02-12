12 февраля 2024, 04:35

Пашинян ответил на вопрос об аресте Путина в Армении

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин не нуждается в советах по поводу приезда в Армению. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph.

Пашиняну задали вопрос, может ли он повлиять на решение российского президента приехать в Ереван из-за ратификации Римского статута. На что армянский премьер ответил, что вряд ли Путин нуждается в его советах.

Отвечая на вопрос, задержат ли Путина в Армении, Пашинян заявил, что принятие решения о задержании не входит в его компетенцию.

«Армения - правовое государство, у премьер-министра есть свои полномочия. В эти полномочия не входит решение вопроса о задержании», - заявил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Россия перестала быть ключевым партнером в оборонной сфере. Республике нужны другие союзники, так как она больше не может выстраивать военно-техническое сотрудничество с Россией как прежде.

Армения Россия Владимир Путин Аресты
12 февраля 2024, 04:46
Российская компания под санкциями впервые после 2022 года выиграла иск в арбитраже
Freepik
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Российская компания «Силовые машины» бизнесмена Алексея Мордашова, находящаяся под американскими санкциями с 2018 года, выиграла в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC) иск против  вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam). Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

По данным агентства, этот случай стал первым с 2022 года, когда находящаяся под антироссийскими ограничениями компания смогла выиграть иск в международном арбитраже.

Еще в 2019 году организация «Силовые машины» инициировала арбитражное разбирательство в Сингапуре. Компания потребовала вернуть средства, потраченные на совместный с PetroVietnam Technical Services Corporation проект, контракт на который подписали в 2013 году. Стоимость соглашения оценили в 1,2 миллиарда долларов.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «ДубльГИС» к Google о признании незаконным исключение приложения «2ГИС» из сервиса Google Play. Американская корпорация удалила программу с платформы в мае 2023 года.

Суд Санкции Деньги
12 февраля 2024, 03:34
Женщина с ребенком открыла стрельбу в церкви Техаса
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Женщина открыла стрельбу в евангелистской церкви в городе Лейквуд штата Техас. Пострадал ребенок, он в критическом состоянии, сообщил журналистам начальник полиции округа Трой Финнер, его процитировало РИА «Новости».

«Женщина 30-35 лет днем в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребенок четырех-пяти лет», - сообщил Финнер.

В церкви женщина открыла стрельбу, в результате которой был ранен ребенок, сообщил начальник полиции. Также ранение в ногу получил 57-летний мужчина. Стрелявшую ликвидировали.

Ранее в Грузии мужчина начал стрельбу на рынке в городе Рустави рядом с Тбилиси. В результате происшествия погибли четыре человека, среди них родственник стрелка.

США Дети Стрельба Женщины Полиция
12 февраля 2024, 02:59
Глава Пентагона опять попал в больницу
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Глава Пентагона Ллойд Остин снова попал в больницу. Врачи осмотрят его из-за проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем», - рассказали в Минобороны США.

В Пентагоне добавили, что уведомили о произошедшем Белый дом, конгресс, главу комитета начальников штаба и заместителя Остина.

В декабре прошлого года у Остина нашли рак. В итоге ему сделали операцию, спустя время после процедуры глава ВС США впервые появился на публике , выступив на видеоконференции перед контактной группой помощи Украине. На экране мужчина выглядел похудевшим и изнеможенным.

США Пентагон Больницы Врачи
12 февраля 2024, 01:50
«И нам стоило бы». Американцев призвали взять пример с Путина
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин продемонстрировал полное превосходство над американским коллегой Джо Байденом во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об это заявил телеведущий Грег Гатфельд в ходе своего шоу на Fox News.

По его словам, глава России показал важность национальной идентичности.

«Старина Влад (Владимир Путин - прим. ред.) снова и снова гремит историческими фактами, <…> тогда как наш президент разваливается в режиме реального времени», - сказал он.

Ведущий выразил уверенность, что трудно найти более яркий контраст, чем между Путиным и Байденом. Гатфельд высмеял западных журналистов, которые говорили о якобы плохом состоянии здоровья российского лидера, скрывая печальное положение главы Штатов.

«Путин только и беспокоится, что о том, как важна национальная идентичность. <…> Стало очевидно, что и нам стоило бы», - сказал телеведущий.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что многие американцы после просмотра интервью осознали, что им два года врали о событиях на Украине. По ее словам, рассказ Путина Карлсону о тысячелетней истории Руси шокировал жителей США.

США Россия Интервью Владимир Путин Джо Байден

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