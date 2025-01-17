17 января 2025, 13:57

Пашинян объяснил Путину действия Армении в отношениях с ЕС

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным пояснил ситуацию, связанную с шагами республики в контексте отношений с Евросоюзом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Армении в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие оценки и комментарии», - заявили в пресс-службе.

Также главы государств обсудили вопросы углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики, в продолжение прошедшего в декабре 2024 года заседания Высшего Евразийского экономического совета обсуждены.

«Констатированы практические весомые выгоды от совместной работы в рамках Евразэс, в том числе для армянской экономики», - добавили в Кремле.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее напомнил, что Армения не сможет быть частью ЕС и Евразийского экономического союза одновременно.

Армения Международные отношения Россия Владимир Путин
17 января 2025, 11:37
Судьбу TikTok в США предстоит решить администрации Трампа
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Судьбу социальной сети TikTok в США будет решать администрация избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщило американское издание Associated Press.

Один из чиновников действующей администрации Белого дома рассказал, что президент Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok, который должен вступить в силу за день до того, как он покинет свой пост. Вопрос блокировки будет решать Трамп.

«Уходящая администрация оставляет выполнение закона и потенциальное обеспечение соблюдения запрета Трампу», - рассказал он.

Судьбу соцсети будет решать 19 января Верховный суд страны. Дональд Трамп хочет предотвратить блокировку видеосервиса.

По некоторым данным, политик после вступления в должность планирует подписать указ, приостанавливающий на 60-90 действие закона, по которому ByteDance должна либо продать платформу, либо прекратить ее деятельность в США.

Ранее стало известно, что генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января.

США Соцсети Дональд Трамп TikTok Джо Байден
17 января 2025, 10:48
Население Китая за год сократилось почти на полтора миллиона человек
«ВКонтакте»
Читайте нас в: Google Новости
Численность населения Китая к концу 2024 года стала на 1,39 миллиона меньше, чем в 2023-м. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного статистического бюро (ГСУ) КНР.

«Население Китая на конец 2024 года составило 1 миллиард 408 миллионов 280 тысяч человек (включает жителей 31 провинции, автономных районов, городов центрального подчинения, не включает жителей Гонконга, Макао и Тайваня и иностранцев), что на 1,39 миллиона меньше по сравнению с концом 2023 года», - рассказали в ведомстве.

Китайское ГСУ заявило, что за прошлый год в стране родилось более девяти с половиной миллионов человек, а умерли 10,93 миллиона граждан. Численность мужского населения в государстве оценивается в 719,09 миллионов человек, а женского - 689,19 миллионов человек.

Это уже третий год, когда население Китая сокращается. Впервые за 60 лет численность населения в стране уменьшилась в 2022 году. Тогда в КНР стало на 850 тысяч граждан меньше. На следующий год, в 2023-м, этот показатель снизился еще на 2,08 миллиона человек.

По данным о соотношении полов, на каждые 100 женщин приходится примерно 105 мужчин. На фоне проблем с демографией в КНР китайским мужчинам предложили искать себе жен в других странах , в том числе в России.

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев считает, что Россия со своей стороны не заинтересована в подобных трансграничных браках , поэтому китайской стороне не стоит рассчитывать на какое-то содействие подобным программам.

Китай
17 января 2025, 07:20
Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по наводке США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
У  России есть все основания считать, что Украина совершила атаку на газопровод «Турецкий поток» по наводке США и Великобритании, заинтересованных в подсаживании Евросоюза на дорогой американский сжиженный природный газ. Об этом заседании Совбеза ООН по Украине заявил постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

«Именно Великобритания и США препятствуют запуску международного объективного расследования терактов в отношении „Северных потоков“», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ВСУ 11 января попытались дронами атаковать станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку» с целью остановить поставки энергоносителя в европейские страны.

МИД России в четверг раскритиковал реакцию Евросоюза на удары ВСУ по «Турецкому потоку».

США Газ Евросоюз
17 января 2025, 05:39
Трампу предрекли нешуточную борьбу за Голливуд
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предрек избранному президенту США Дональду Трампу серьезную «борьбу за душу Америки». Так в своем Telegram-канале сенатор прокомментировал сообщение политика о потенциальных спецпосланниках в Голливуде.

Трамп выбрал на эти кандидатуры популярных и авторитетных актеров , известных своими консервативными взглядами. Речь идет о Меле Гибсоне, Джоне Войте и Сильвестре Сталлоне, которых избранный президент назвал своими «глазами и ушами».

«Решение Трампа поставит на уши весь Голливуд, привыкший к эксцессам и безнаказанности», - считает Пушков.

Сенатор напомнил, что эти актеры не были замечены на скандальных вечеринках рэпера Пи Дидди, а Гибсона вообще негласно травили из-за его взглядов. Пушков пояснил, что Голливуд считается главной площадкой формирования ценностей современной Америки и Трамп это осознает. Только вот ему предстоит нешуточная борьба за Голливуд.

Ранее пользователи Reddit предположили, что в охватившем Лос-Анджелес пожаре сгорят все улики по делу Пи Дидди, причем заподозрили, что это его рук дело.

США Белый дом в США Вашингтон Голливуд Дональд Трамп Актеры Пи Дидди Скандал с Пи Дидди

Новости по теме