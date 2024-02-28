Пашинян объяснил понятие «заморозка» участия Армении в ОДКБ

Он добавил, что страна не принимает участия в голосовании по решениям, которые принимают входящие в ОДКБ страны.

Пашинян пояснил, что фактическая заморозка продлится до тех пор, пока блок не определит свою зону ответственности по обеспечению безопасности Армении, потому что пока все принятые шаги только создали дополнительные опасности для страны.

«Этот подход - угроза для национальной безопасности Армении. <…> Сейчас мы де-факто заморозили [свое участие], и если этот процесс продолжится, мы заморозим и де-юре», - заявил Пашинян.

Впервые о заморозке участия Армении в ОДКБ премьер-министр Никол Пашинян заявил 23 февраля, объяснив, что страны-участницы блока не выполнили пункта договора по обеспечению безопасности во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2021–2022 годах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получала никаких заявлений от Армении о выходе из ОДКБ. Он добавил, что ожидает объяснения слов Пашиняна о «заморозке», потому что в этом вопросе необходимо разобраться и понять все детали.

Армения весь последний год не принимала участия в заседаниях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и отозвала своего постоянного представителя. Таким образом республика фактически заморозила свою деятельность в жизни блока. Следующим шагом может стать полная приостановка. Как сообщил сайт Aysor , с таким заявлением в парламенте республики выступил ее премьер-министр Никол Пашинян.