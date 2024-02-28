28 февраля 2024, 19:47

Пашинян объяснил понятие «заморозка» участия Армении в ОДКБ

РИА «Новости»
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Армения весь последний год не принимала участия в заседаниях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и отозвала своего постоянного представителя. Таким образом республика фактически заморозила свою деятельность в жизни блока. Следующим шагом может стать полная приостановка. Как сообщил сайт Aysor, с таким заявлением в парламенте республики выступил ее премьер-министр Никол Пашинян.

Он добавил, что страна не принимает участия в голосовании по решениям, которые принимают входящие в ОДКБ страны.

Пашинян пояснил, что фактическая заморозка продлится до тех пор, пока блок не определит свою зону ответственности по обеспечению безопасности Армении, потому что пока все принятые шаги только создали дополнительные опасности для страны.

«Этот подход - угроза для национальной безопасности Армении. <…> Сейчас мы де-факто заморозили [свое участие], и если этот процесс продолжится, мы заморозим и де-юре», - заявил Пашинян.

Впервые о заморозке участия Армении в ОДКБ премьер-министр Никол Пашинян заявил 23 февраля, объяснив, что страны-участницы блока не выполнили пункта договора по обеспечению безопасности во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2021–2022 годах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получала никаких заявлений от Армении о выходе из ОДКБ. Он добавил, что ожидает объяснения слов Пашиняна о «заморозке», потому что в этом вопросе необходимо разобраться и понять все детали.

Армения весь последний год не принимала участия в заседаниях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и отозвала своего постоянного представителя. Таким образом республика фактически заморозила свою деятельность в жизни блока. Следующим шагом может стать полная приостановка. Как сообщил сайт Aysor , с таким заявлением в парламенте республики выступил ее премьер-министр Никол Пашинян.

Армения ОДКБ
28 февраля 2024, 20:19
Угрозу большой войны увидели в модернизации военной техники армии США
Викимедиа
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Армия США в рамках программы модернизации систем вооружения в прошлом году одобрила работу над 24 новейшими системами. В разработках учли опыт боевых действий на Украине и особое внимание уделили возможности крупномасштабных столкновений с Россией и Китаем. О трех новинках американской военной техники рассказало издание The National Interest.

На первое место авторы поставили легкую бронированную машину поддержки пехоты Booker M10. Она предназначена для наступательных боевых действий и освобождения территории для передвигающихся за ней сухопутных войск.

В качестве оружия машину оснастили тремя пулеметами разного калибра, а также специальными огнестрельными системами для ведения боев в условиях городской застройки. По словам авторов материала, прицельный выстрел Booker M10 способен уничтожить даже танк.

Главной особенностью новинки стала возможность устанавливать на нее дополнительные модули в зависимости от хода ведения боевых действий. Пока Пентагон заключил с компанией General Dynamics Land Systems контракт на поставку 26 машин.

На втором месте расположилась бронированная машина пехоты XM30, которая должна заменить устаревшие M2 Bradley. Эта модель пока находится в стадии разработки, но производитель пообещал оснастить БМБ двумя пулеметами и противотанковыми ракетами с возможностью установки новых видов вооружения.

Третья модель также находится в стадии разработки и представляет собой сухопутный беспилотник, который получил название RCV-Light. Предполагается, что этот многофункциональный робот задействуют в разведке, для нанесения ударов по противнику и перехвата ракет при помощи систем радиоэлектронной борьбы.

Первый прототип представят в августе 2024 года. На полное производство таких роботов компания выйдет к концу десятилетия.

В конце октября прошлого года Пентагон объявил о модернизации термоядерной бомбы B61. Новые боеприпасы заменят устаревшие В61−7, но останутся такими же мощными при более высоких показателях безопасности и точности.

США Оружие Армия
28 февраля 2024, 19:05
Приднестровье попросило дипломатической помощи у России
Unsplash
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Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что республика обратилась за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры, поскольку Россия является одним из посредников в международном процессе урегулирования в формате 5 2», - пояснил министр.

Одновременно власти обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу обеспечить права приднестровского народа.

На территории Приднестровья более половины населения - русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии еще до 1991 года. После распада СССР, когда молдавские власти не смогли решить проблему силовым путем, Приднестровье объявило о своей независимости.

Ране политолог Наталья Харитонова заявил, что зажатое между Украиной и Молдавией Приднестровье оказалось в сложной ситуации. В республике боятся «наведения порядка» военным путем, указала она.

Молдавия Россия Приднестровье
28 февраля 2024, 18:43
НАТО предупредили о серьезных проблемах в случае войны с Россией
РИА «Новости»
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НАТО грозят серьезные проблемы со снаряжением войск в случае вооруженного конфликта с Россией. Такой прогноз опубликовало гонконгское интернет-издание Asia Times.

«Существенная проблема, с которой столкнется НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у него войск, а в их снабжении», - указал автор материала.

Поставки техники и снарядов Украине показали, что у Североатлантического альянса нет ни запасов, ни производственных мощностей для длительной современной войны, отметили в статье AT. Издание объяснило это тем, что НАТО давно следует стратегии, при которой воевать можно лишь пока хватает оборудования и припасов.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил отправку сухопутных войск некоторых западных стран на Украину. По словам французского лидера, главы государств обсуждают такую возможность, но пока не пришли к консенсусу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова Макрона шокировали его соратников по НАТО. В течение пары часов после заявления президента Франции лидеры стран альянса отмежевались от этого высказывания, обратила внимание дипломат.

Россия Оружие НАТО
28 февраля 2024, 17:26
Голосование на выборах живущих в Латвии россиян приравняют к преступлению
РИА «Новости»
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Живущие в Латвии россияне при голосовании на выборах президента на территории посольства страны нарушат уголовный кодекс республики. С таким заявлением в эфире телеканала TV3 выступила глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере.

Она пояснила, что своим решением отдать свой голос россияне фактически поддержат проведение спецоперации, так как выборы также пройдут и на новых территориях России.

«Россиянам, которые хотят попасть на территорию посольства, мы не можем помешать. Что они там делают, является отношением страны и гражданина. Но закон Латвии предусматривает уголовную ответственность за поддержку военных действий (в данном случае - на Украине)», - заявила Либиня-Эгнере.

Глава Минюста добавила, что внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии уже подготовили совместную ноту протеста, где выразили свою позицию по вопросу выборов на новых территориях.

Кроме того, власти республик взяли на себя обязательство обеспечить порядок за пределами посольств России в дни голосования.

Выборы президента России впервые станут трехдневными и пройдут с 15 по 17 марта. Для живущих за границей соотечественников посольства организовали 288 избирательных участков в 144 странах.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что для участия в дистанционном голосовании на выборах президента заявки прислали более трех миллионов россиян из 28 регионов.

Латвия Россия Выборы Выборы президента — 2024

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