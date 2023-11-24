Пашинян обвинил Россию в срыве поставок оплаченного вооружения

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«Что касается вопроса поставок техники и вооружений в обмен выплаты, то тут есть проблем. Сейчас идут определенные консультации о механизме решения проблемы», - сказал Пашинян.

Одним из вариантов решения проблемы он назвал возможное сокращение долга Армении перед Россией.

«Надеемся, что дискуссии принесут результаты, мы готовы работать в этом направлении», - добавил премьер-министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Армения не станет менять вектор собственной внешней политики и сохранит союзничество, в том числе в формате работы в Организации коллективного договора безопасности.