23 февраля 2024, 03:42

Пашинян обвинил Россию в призывах к перевороту в Армении

РИА «Новости»
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Российские чиновники призывали население Армении свергнуть власть. С такими обвинениями в эфире телеканала France 24 выступил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам армянского премьера, осенью 2023 года высокопоставленные российские чиновники «открыто призывали население Армении восставать и свергать власть». Пашинян при этом не озвучил ни одной фамилии.

В интервью телеканалу премьер пожаловался, что в последние шесть лет наблюдает в российских СМИ «антиармянскую пропаганду».

В беседе с France 24 Пашинян заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, так как условия договора о коллективной безопасности не были выполнены.

Армения Россия Чиновники
23 февраля 2024, 02:43
Путин назвал одну из самых важных ценностей России
РИА «Новости»
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Одними из самых важных и непререкаемых ценностей России является преданность Отчизне. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.

«Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», - заявил президент.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты в ряде российских городов 23 февраля. Салюты пустят в Москве, Санкт-Петербурге , Новороссийске, Волгограде, Мурманске, Смоленске, Туле, Керчи и Севастополе.

Московские коммунальщики в длинные выходные, с 23 по 25 февраля, будут работать в усиленном темпе. Около 1,5 тысячи аварийных бригад и пожарных привели в готовность. Также в этот период изменится график работы социальных учреждений и государственных служб Москвы.

Санкт-Петербург Россия Работа Владимир Путин 23 февраля Москва
23 февраля 2024, 02:22
Армения заморозила участие в ОДКБ
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Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому власти страны заморозили участие в ОДКБ. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24.

«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами», - пояснил Пашинян.

Ереван заморозил свое участие в договоре, отметил премьер и добавил, что «посмотрим, что будет дальше».

Пашинян обвинил власти Азербайджана в подготовке новой войны против Армении. Премьер заявил, что мирное сосуществование двух стран представляется маловероятным.

Армения Отношения Войны ОДКБ
23 февраля 2024, 01:58
Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке новой войны против Армении
РИА «Новости»
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Азербайджан готовится к новой войне с Арменией, поэтому мирное сосуществование двух стран на сегодняшний день представляется маловероятным. Об этом в интервью телеканалу France 24 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Азербайджан считает Армению частью своей территории. При такой позиции Баку мир между двумя странами немыслим, подчеркнул армянский лидер.

«Если брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна», - отметил Пашинян и уточнил, что в свете текущего развития событий Ереван склоняется к мысли о том, что сосед готовит новое нападение.

Ранее сообщалось, что в центре Еревана состоялся митинг с требованием отставки Пашиняна. Акцию протеста на площади Свободы организовало движение «Вместе» и приурочило ее к 36-й годовщине начала карабахского движения.

Армения Войны Азербайджан
23 февраля 2024, 01:37
«Безумие латвийского режима». Захарова прокомментировала решение Риги переименовать улицы
РИА «Новости»
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Власти Риги вычеркивают себя из мирового культурного пространства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала новость о том, что рижская дума решила переименовать улицу Москвы и улицы, названные в честь русских ученых и писателей: Михаила Ломоносова, Ивана Тургенева, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина и Николая Гоголя.

«Рига вычеркивает себя из мирового культурного пространства. Ни Гоголь, ни Лермонтов от „рижской думы“ не пострадают. Пострадают только местные граждане, которым приходится терпеть безумие латвийского режима», - заявила она.

Захарова напомнила, как когда-то Украина объявила Гоголя «великим украинским писателем». Дипломат поинтересовалась мнением администрации Риги насчет этого.

Ранее депутат Верховной рады Роман Каптелов заявил, что правительство украинского города Павлограда Днепропетровской области отказалось от переименования региона. По его словам, этот вопрос «не ко времени».

Мария Захарова Ученые Россия МИД РФ Писатели

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