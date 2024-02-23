Пашинян обвинил Россию в призывах к перевороту в Армении

По словам армянского премьера, осенью 2023 года высокопоставленные российские чиновники «открыто призывали население Армении восставать и свергать власть». Пашинян при этом не озвучил ни одной фамилии.

В интервью телеканалу премьер пожаловался, что в последние шесть лет наблюдает в российских СМИ «антиармянскую пропаганду».

В беседе с France 24 Пашинян заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, так как условия договора о коллективной безопасности не были выполнены.