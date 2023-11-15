Пашинян обвинил ОДКБ в отказе зафиксировать зону ответственности в Армении

«Самая большая фундаментальная проблема заключается в том, что ОДКБ, по сути, отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении», - сказал он.

По словам Пашиняна, если Армения молча участвует в мероприятиях ОДКБ при таких условиях, это может означать, что республика присоединилась к логике, ставящей под сомнение ее целостность и суверенитет. Армения дает время на размышление и себе, и организации, отметил премьер-министр.

Один из оппозиционных депутатов задал Пашиняну вопрос о возможной подготовке к выходу страны из ОДКБ. Глава правительства ответил, что армянские власти по разным причинам приняли решение не участвовать в мероприятиях организации, но почву для выхода из нее республика не готовит.

Никол Пашинян отказался приезжать в Минск на ноябрьское заседание ОДКБ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление из-за решения премьер-министра Армении.