Пашинян обсудил со Столтенбергом сотрудничество Армении и НАТО

В сообщении указали, что в стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества Армении и НАТО. Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональным процессам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика Запада привела к тому, что Пашинян заявил об угрозе скорой войны с Азербайджаном.

Ранее глава правительства республики заявил, что, если Армения не выполнит требования Азербайджана о передаче приграничных сел, война может начаться еще до конца недели. По словам Пашиняна, после завершения возможного конфликта жители приграничных территорий зададут ему вопрос, почему он ничего не предпринял, обладая информацией об угрозе.