«Заседание записывается, можно проверить, кто что сказал. Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, - сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся», - процитировал Мирзояна ТАСС.

Ранее на вопрос оппозиционного депутата, почему страна не выходит из ОДКБ, хотя недовольна этой организацией, Пашинян ответил : «Выйдем. Мы решим когда».

Армения заморозила участие в ОДКБ еще в феврале 2024 года. В стране посчитали, что в отношении нее якобы не выполнили условия соглашения, особенно в 2021–2022 годах. Республика также решила не присоединяться к финансированию бюджета Организации Договора о коллективной безопасности.