Пашинян не увидел преимуществ от российских военных баз в Армении

В интервью Пашинян также обвинил Россию в том, что она не выполнила свои союзнические обязательства и сообщил о поиске новых партнеров в сфере безопасности. По словам премьер-министра, после войны в Нагорном Карабахе Армении надо «диверсифицировать» свои отношения в этой сфере.

Ранее Евросоюз допустил усиление миссии в Армении из-за угрозы со стороны Азербайджана. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный представитель ЕС. Таким образом еврочиновник прокомментировал опасение журналистов, что после успеха в Нагорном Карабахе Азербайджан может атаковать территорию Армении.

В начале октября Никол Пашинян заявил о возможном выходе Армении из ОДКБ. Политик обвинил Россию в том, что она не смогла урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.