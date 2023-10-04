Пашинян не стал отменять визит в Гранаду из-за отказа Алиева во встрече

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«Визит нашей делегации в Гранаду никто не отменял. Мы проведем там встречи и постараемся более подробно изложить наши позиции», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Пашинян также заявил о готовности заключить мирное соглашение с азербайджанской стороной. Премьер Армении выразил на надежду на скорейшее решение вопроса.

Помощник президента Азербайджана сообщал, что проект мирного урегулирования конфликта между государствами согласовали уже на 70%. Он уточнил, что проведению переговоров по этому вопросу помешали очередные «негативные тенденции».

Как напомнил RT , Пашинян предупреждал, что Армения ответит на предложения азербайджанской стороны по мирному соглашению в разумные сроки.