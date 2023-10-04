Пашинян не стал отменять визит в Гранаду из-за отказа Алиева во встрече
Армянский премьер-министр Никол Пашинян поедет в испанский город Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества, несмотря на отказ главы Азербайджана Ильхама Алиева провести там встречу. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте. Его процитировал ТАСС.
«Визит нашей делегации в Гранаду никто не отменял. Мы проведем там встречи и постараемся более подробно изложить наши позиции», - подчеркнул премьер-министр Армении.
Пашинян также заявил о готовности заключить мирное соглашение с азербайджанской стороной. Премьер Армении выразил на надежду на скорейшее решение вопроса.
Помощник президента Азербайджана сообщал, что проект мирного урегулирования конфликта между государствами согласовали уже на 70%. Он уточнил, что проведению переговоров по этому вопросу помешали очередные «негативные тенденции».
Как напомнил RT , Пашинян предупреждал, что Армения ответит на предложения азербайджанской стороны по мирному соглашению в разумные сроки.