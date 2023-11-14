Пашинян не приедет в Минск на заседание ОДКБ

Телефонный разговор прошел по инициативе белорусской стороны. Лидеры Армении и Белоруссии обсудили вопросы, связанные с проведением заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября в Минске.

«Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», - сообщили в кабмине.

Президент России Владимир Путин приедет в Минск и лично примет участие в мероприятиях ОДКБ. Кроме России, Белоруссии и Армении к содружеству присоединились Киргизия, Казахстан и Таджикистан. Никол Пашинян в мае предупредил, что страна выйдет из ОДКБ , если посчитает ее недееспособной.