Пашинян назвал условие вывода российских миротворцев из Карабаха

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«Это миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе, если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию», - сказал Пашинян.

Такими словами премьер Армении ответил на вопрос о том, могут ли миротворцы переехать в республику и остаться там.

Миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе является очень востребованной. Пока точка в конфликте там не поставлена. Об этом ранее заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. Он отметил, что ситуация в Карабахе остается достаточно подвижной. По словам дипломата, нужно позаботиться о тех жителях Карабаха, которые решили не уезжать оттуда. Для таких людей наличие миротворцев станет залогом спокойствия.

Утром 9 октября стало известно, что на территорию Нагорного Карабаха приехали сотрудники миссии ООН. Члены миссии на автомобилях проехали через контрольно-пропускной пункт в Агдаме и выдвинулись по направлению к Аскерану и Ханкенди.