Пашинян напомнил о членстве Армении в ЕАЭС и опроверг закрытие рынка России

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«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы - члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», - сказал он.

Глава правительства назвал опасения о закрытии российского рынка неуместными и заявил, что в очереди фур на КПП, о которой написали в соцсетях, нет политического контекста. Она, по его информации, могла скопиться из-за проверки соблюдения стандартов, и проблему уже устранили.

Никол Пашинян заявил, что за последние 20-30 лет такие недоразумение случались много раз. Он призвал армянских производителей строго соблюдать стандарты продукции, чтобы избежать проблем в будущем.

Отвечая на вопрос о будущем российских миротворцев , Никол Пашинян заявил, что в случае выхода из Нагорного Карабаха им придется вернуться в свою страну. Продолжение миссии, по его словам, зависит не от Армении.