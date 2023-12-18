Партия Вучича выбилась в лидеры на выборах в парламент
Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича лидирует после обработки 30% бюллетеней. Об этом заявили в Республиканской избирательной комиссии.
В воскресенье в Сербии прошли внеочередные выборы в Скупщину (название парламента в Сербии). При обработке 30,66% бюллетеней партия Вучича набрала 50,84% голосов.
Главные конкуренты правящей партии - прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» - на втором месте, он набрал 18,81% голосов. На третьем месте с 7,31% партия первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, которая входит в правительственную коалицию.
Избирком Сербии обязан сообщить результаты голосования в течение 96 часов после закрытия участков. На 250 мест в Скупщине претендуют более 2,8 тысячи кандидатов.