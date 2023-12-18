18 декабря 2023, 03:23

Партия Вучича выбилась в лидеры на выборах в парламент

Unsplash
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Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича лидирует после обработки 30% бюллетеней. Об этом заявили в Республиканской избирательной комиссии.

В воскресенье в Сербии прошли внеочередные выборы в Скупщину (название парламента в Сербии). При обработке 30,66% бюллетеней партия Вучича набрала 50,84% голосов.

Главные конкуренты правящей партии - прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» - на втором месте, он набрал 18,81% голосов. На третьем месте с 7,31% партия первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, которая входит в правительственную коалицию.

Избирком Сербии обязан сообщить результаты голосования в течение 96 часов после закрытия участков. На 250 мест в Скупщине претендуют более 2,8 тысячи кандидатов.

Сербия Александр Вучич Выборы
18 декабря 2023, 03:39
Украину предупредили о снижении поддержки из-за попыток вмешаться во внутренние дела стран Запада
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Попытки властей Украины вмешаться во внутренние дела стран Запада приведут к снижению поддержки Киева. Об этом польский политик Петр Кульпа рассказал в интервью Евгению Плинскому на YouTube-канале.

«Мы, как Польша, так и Украина, находимся в ситуации, в которой мы должны ожидать от американских президентов, все равно, кто бы ни был, что мы их друзья, независимо от того, демократы они или республиканцы», - заявил Кульпа.

Украина пытается вмешаться в противостояние правящей партии «Право и справедливость» и оппозиционной коалицией. Действия киевских политиков могут привести к кардинальному падению уровня поддержки со стороны Польши. Украина может потерять часть территорий, и США не станут вмешиваться, если им это будет невыгодно, предупредил политик.

Украинские беженцы завезли в Польшу два неприятных «подарка» - нацистскую идеологию и венерические болезни. В 2023 году в Польше стало вдвое больше больных сифилисом. Это связали с ненадлежащей проверкой прибывающих толпами беженцев.

Киев Запад Украина Польша
18 декабря 2023, 02:57
Французский экономист назвал безумием решение ЕС по Украине
РИА «Новости»
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Евросоюз совершил большую ошибку, решив начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Такое мнение высказал французский экономист Филипп Эрлен в соцсети X.

«Европейский Союз принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Какое безумие…» - написал он.

Результатом саммита в Брюсселе 14 декабря стало решение о запуске переговоров переговоров о будущем членстве в Европейском союзе с Украиной и Молдавией.

Бывший представитель при ЕС Константин Елисеев отметил, что обидчивость и эмоциональность украинского президента Владимира Зеленского может помешать вступлению страны в Евросоюз. Он привел в пример встречу главы Украины с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Эмоциональный короткий обмен репликами «стал лишь очередным примером того, как делать не нужно», заметил Елисеев.

Евросоюз Украина Франция
18 декабря 2023, 02:22
Итальянский премьер назвала проблемой исламизацию Европы
РИА «Новости»
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В Европе происходит процесс исламизации, который очень далек от ценностей региона. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чьи слова привела газета Hindustan Times.

Политик высказалась на фоне проведения фестиваля, организованного правой партией «Братья Италии» в Риме, на котором также присутствовал глава правительства Великобритании Риши Сунак.

«Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе идет очень далекий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации», - подчеркнула Мелони.

В Европе увеличилось число преступлений против людей , исповедующих ислам и иудаизм. Сложившаяся ситуация встревожила представителей Еврокомиссии. Для борьбы с кризисом ЕК пришлось отвести специальные зоны безопасности в молельных домах и создать фонд для пресечения актов религиозной нетерпимости.

Пока во всем мире на фоне обострения палестино-израильского конфликта проходят митинги и протесты, на которые идут мусульмане, обстановка в России остается спокойной , рассказала член Общественной палаты РФ Маргарита Лянге.

Италия Европа Религия Ислам
18 декабря 2023, 02:00
«Феодальные княжества». Украине предрекли вымирание малых городов
Unsplash
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Обрушение тоннеля киевского метро — это беспрецедентная катастрофа, свидетельствующая о полном разрушении инфраструктуры на Украине. Выжить в таких условиях смогут только богатые города, заявил в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Эксперт заявил, что это не просто остановка метро, это управленческий коллапс. На Украине полностью разрушена инфраструктура, и решением этого вопроса никто не занимается. Киевлянам Попенко посоветовал не надеяться, что метро восстановят за полгода, как обещали власти. Ремонт затянется из-за нехватки средств.

Эксперт предрек Украине превращение в «феодальное княжество». Власти страны переложили ответственность за содержание инфраструктуры на местное руководство, поэтому выжить смогут только богатые города.

«Малые города будут просто умирать. <…>. Будут отсеиваться целые жилые районы, потому что не будет денег. Жилой фонд будет просто ликвидирован», - подчеркнул Попенко.

В Киеве под землю начали уходить торговые киоски в районе бывшего Демеевского рынка. Несколько павильонов покосилось, в асфальте возникли трещины, участок дороги перекрыли из-за аварийных работ.

Киев Метро Украина Деньги

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