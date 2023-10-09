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По предварительным подсчетам, на выборах в Гессене социал-демократы набрали 15,1% голосов и заняли третье место. Это худший результат за время существования партии Олафа Шольца. Она побила антирекорд 2018 года, когда набрала 19,8% голосов.

Другие партии отпраздновали триумф. Христианско-демократический союз во главе с премьер-министром Борисом Рейном получил 34,6% голосов, что на 7,6% больше результатов 2018 года. «Альтернатива для Германии» набрала 18,4% и заняла вторую строчку. Она улучшила свой результат на 5,4%. На четвертом месте оказались «Зеленые» с 14,8% голосов. Автор статьи заявил, что они не смогли развить прежний результат и потеряли 5% голосов избирателей.

В парламент земли Гессен войдут 133 члена. ХДС достанутся 52 мандата, «АдГ» - 28 мест, СДПГ - 23 места, а «Зеленым» - 22.

Член партии Олафа Шольца Михаэль Рот предложил принимать Украину в НАТО по частям. По его задумке, первыми в альянс могли бы войти подконтрольные киевскому режиму регионы.