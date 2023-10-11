Партия Германии АдГ обновила свой рекорд популярности

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Опрос провели с 6 по 9 октября, в нем участвовал 2001 человек.

У респондентов спрашивали, за какую партию они отдали бы голос, если бы федеральные выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Самой популярной политической силой, по результатам опроса, остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За эту партию свой голос отдали бы 27% участников опроса.

Вторую строчку по популярности заняла АдГ. Партия также обновила результатами свой рекорд. Свой голос в ее поддержку готовы отдать 22,5% респондентов.

Замыкает тройку лидеров входящая в коалицию партия социал-демократов (СДПГ). В ее поддержку высказались 17% участников исследования. Свой голос за партию «Зеленых» отдали бы 13,5% респондентов. В поддержку Свободной демократической партии (СвДП) выступили бы 6% опрошенных, а за «Левых» отдали бы свои голоса 5%.