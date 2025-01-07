Паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим судном у берегов Майотты
Несколько человек пострадали из-за столкновения двух паромов у берегов Майотты. На борту одного из них находилась глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщил телеканал BFMTV.
Политик прибыла на остров через несколько недель после разрушительного урагана «Шидо». Ле Пен села на паром утром 7 января, на встречном курсе тот столкнулся с другим судном. Пассажиры упали на палубу, минимум три из них получили легкие травмы. Ле Пен удержалась на своем месте и не пострадала.
Береговая охрана эвакуировала пассажиров на катерах. Позже судно вернулось в порт.
В Малайзии 7 января потерпела бедствие деревянная ладья «Пилигрим» с четырьмя людьми на борту. Судно затонуло во время кругосветного путешествия у северного побережья острова Борнео в штате Саравак. Члены экипажа не пострадали.
Ранее между Испанией и Алжиром затонуло судно Ursa Major. В конце декабря экипаж корабля вылетел из Испании в Россию, сообщила «Национальная служба новостей ».