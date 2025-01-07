Паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим судном у берегов Майотты

Политик прибыла на остров через несколько недель после разрушительного урагана «Шидо». Ле Пен села на паром утром 7 января, на встречном курсе тот столкнулся с другим судном. Пассажиры упали на палубу, минимум три из них получили легкие травмы. Ле Пен удержалась на своем месте и не пострадала.

Береговая охрана эвакуировала пассажиров на катерах. Позже судно вернулось в порт.

В Малайзии 7 января потерпела бедствие деревянная ладья «Пилигрим» с четырьмя людьми на борту. Судно затонуло во время кругосветного путешествия у северного побережья острова Борнео в штате Саравак. Члены экипажа не пострадали.

Ранее между Испанией и Алжиром затонуло судно Ursa Major. В конце декабря экипаж корабля вылетел из Испании в Россию, сообщила «Национальная служба новостей ».