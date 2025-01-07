07 января 2025, 15:51

Паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим судном у берегов Майотты

Global Look Press
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Несколько человек пострадали из-за столкновения двух паромов у берегов Майотты. На борту одного из них находилась глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщил телеканал BFMTV.

Политик прибыла на остров через несколько недель после разрушительного урагана «Шидо». Ле Пен села на паром утром 7 января, на встречном курсе тот столкнулся с другим судном. Пассажиры упали на палубу, минимум три из них получили легкие травмы. Ле Пен удержалась на своем месте и не пострадала.

Береговая охрана эвакуировала пассажиров на катерах. Позже судно вернулось в порт.

В Малайзии 7 января потерпела бедствие деревянная ладья «Пилигрим» с четырьмя людьми на борту. Судно затонуло во время кругосветного путешествия у северного побережья острова Борнео в штате Саравак. Члены экипажа не пострадали.

Ранее между Испанией и Алжиром затонуло судно Ursa Major. В конце декабря экипаж корабля вылетел из Испании в Россию, сообщила «Национальная служба новостей ».

Корабли Марин Ле Пен
07 января 2025, 17:45
Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 126
Global Look Press
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Жертвами землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая стали 126 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«Погибли 126 человек и 188 получили ранения», - отметили авторы материала.

Ранее сообщалось о 95 жертвах и 130 пострадавших.

Стихия обрушилась на Тибет 7 января в 09:05 по местному времени (04:05 по московскому). Подземные толчки зафиксировали в районе уезда Тингри округа Шигадзе. В радиусе 20 километров от эпицентра землетрясения находятся три поселка и 27 деревень. Там проживают порядка 6,9 тысячи человек. Сейсмологи зарегистрировали 49 афтершоков.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете, сообщила «Национальная служба новостей». Также соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщили «Известия».

Землетрясения Китай
07 января 2025, 17:31
В Канаде предложили купить Аляску у США
Global Look Press
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Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд предложил купить у США Аляску. Об этом сообщил телеканал CTV News.

Политик сделал шутливое заявление в ответ на идею избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о вхождении Канады в состав Америки.

«Знаете, я хочу сделать президенту Трампу встречное предложение: давайте мы купим Аляску?» - сказал Даг Форд и предложил заодно присоединить к стране Миннеаполис с Миннесотой.

Однако политик добавил, что «это просто невозможно». Канада является суверенной страной, а ее жители такие же гордые, как и американцы. Форд выразил надежду, что две страны смогут превратиться в крепость и доказать, что они самые богатые, самые сильные и самые процветающие в мире.

Трамп ранее призвал Канаду стать 51-м штатом США, чтобы раз и навсегда улучшить взаимоотношения. По его мнению, объединение могло бы устранить некоторые торговые пошлины.

США Канада Дональд Трамп
07 января 2025, 16:52
Суд Южной Кореи повторно выдал ордер на арест президента Юн Сок Еля
Global Look Press
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В Южной Корее суд снова выдал ордер на арест президента страны Юн Сок Еля. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Южнокорейский суд повторно выдал ордер на арест подвергнутого импичменту президента Юн Сок Еля», - указано в сообщении.

В первый раз следователи столкнулись с трудностями при исполнении ордера на его арест.

Ситуация в Южной Корее обострилась в начале декабря 2024-го, когда президент страны Юн Сок Ель объявил военное положение, сообщили «Известия». Он объяснил это угрозой паралича власти, возникшей из-за попыток провести процедуру импичмента.

Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су, объявил о запрете деятельности парламента, политических партий и общественных объединений до отмены военного положения в стране.

В конце декабря суд выдал ордер на задержание Юн Сок Еля. Срок действия ордера истек 6 января. Однако адвокаты президента заявили, что теперь ордер на его задержание не имеет юридической силы.

В Южной Корее также возбудили уголовное дело против начальника президентской охраны Пак Чон Чжуна и его заместителя. Их обвиняют в том, что они мешали аресту президента Юн Сок Еля. Пак Чон Чжун разрешил подчиненным применять личное огнестрельное оружие в случае необходимости во время противостояния со следователями. Полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест президента.

Южная Корея Аресты Военное положение в Южной Корее
07 января 2025, 16:50
Премьеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана встретятся для обсуждения вопроса границ
РИА «Новости»
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Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев проведет встречу со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана Кохиром Расулзодой и Абдуллой Ариповым. Переговоры пройдут 8 января, сообщило РИА «Новости».

По данным пресс-службы киргизского правительства, главной темой встречи станет вопрос общих границ. Премьеры обсудят достигнутые ранее соглашения.

«Трехсторонняя встреча пройдет на точке стыка государственных границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана», - отметили в пресс-службе.

Ранее генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев анонсировал появление новой расчетной единицы или собственной валюты. Он подчеркнул, что эта работа находится на стадии обсуждения.

В ШОС входят Россия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Казахстан, Иран, Индия, Пакистан и Белоруссия. Ермекбаев уточнил, что платежные системы стран организации сейчас плотно связаны с другими валютами. Он также не исключил, что входящие в ШОС государства в будущем упростят визовый режим, «Газета.ru».

Киргизия Узбекистан Таджикистан

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