Парламентские выборы в Польше стартовали с нарушений

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Он подчеркнул, что данные получил от начальника полиции в 06:00 в воскресенье, 15 октября.

«Всего зарегистрировали 144 случая, когда речь шла о нарушениях, как из Кодекса правонарушений, так и из Избирательного кодекса», - заявил Сыч.

Как отметила газета Wyborcza , основные правонарушения касались нехватки бюллетеней, ошибок в списках избирателей, а также предвыборной агитации, которая осталась еще до «дня тишины».

Но самым вопиющим случаем стало происшествие в Белостоке, где председатель одной из комиссий забрал домой печать в ночь перед голосованием, несмотря на несогласие остальных членов комиссии. Но свой протест они никак не оформили.

Парламентские выборы в Польше проходят в воскресенье, 15 октября. Главными противниками стали правящая партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским и оппозиционная «Гражданская платформа» с бывшим главой правительства страны Дональдом Туском.

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что предвыборная кампания накалила ситуацию в стране до такой степени, что после оглашения результатов может начаться гражданская война. По прогнозу политика, с оружием на улицу выйдут сторонники проигравшей партии.

Избирательные комиссии Польши до открытия участков для голосования на парламентских выборах допустили 144 нарушения. Как сообщило издание WNP , с таким заявлением выступил глава Государственной избирательной комиссии страны Войцех Сыч.