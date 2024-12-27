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Россия после завершения гибридной войны стран Запада против должна простить те страны Азии и Латинской Америки, которые участвовали в «антироссийском западном треше», поддавшись влиянию англосаксов. Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик порассуждал о шагах, которые будет необходимо предпринять России после окончания гибридной войны с Западом.

По мнению Медведева, можно будет простить ряд стран Азии и Латинской Америки, которые «поддались давлению англосаксов и приняли хотя бы и пассивное участие в антироссийском западном треше».

США политик предлагает игнорировать, потому что не рассчитывает на дружеские отношения в ближайшие сто лет, а воевать считает накладным и опасным из-за угрозы начала мировой ядерной войны.

В отношении стран Запада он настроен более серьезно и планирует их «наказать».

«Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию», - написал Медведев.

Ранее зампред Совета безопасности РФ заявил, что возникающие в России этнические анклавы могут в будущем стать рассадниками экстремизма.