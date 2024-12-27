Парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента
Исполняющему обязанности президента Южной Кореи премьер-министру Хан Док Су был объявлен импичмент. Об этом сообщил телеканал MBC.
Участниками «мероприятия» стали работники Reinoldus. Служба находится в городе Унна. Трофей доставался сотруднику, который за суточную смену фиксировал наибольшее количество смертей.
Ситуация получила огласку благодаря анонимному сообщению одного из представителей Reinoldus. Участники соревнований отметили, что не праздновали гибель людей - передаваемый трофей был наградой за переживания на смене. Руководство заявило, что сделает все для пресечения подобных состязаний в будущем.
Ранее житель немецкого города Бремерхафен пообещал зарезать на рождественской ярмарке любого, кто похож на араба. Мужчину задержали правоохранители.
Политик порассуждал о шагах, которые будет необходимо предпринять России после окончания гибридной войны с Западом.
По мнению Медведева, можно будет простить ряд стран Азии и Латинской Америки, которые «поддались давлению англосаксов и приняли хотя бы и пассивное участие в антироссийском западном треше».
США политик предлагает игнорировать, потому что не рассчитывает на дружеские отношения в ближайшие сто лет, а воевать считает накладным и опасным из-за угрозы начала мировой ядерной войны.
В отношении стран Запада он настроен более серьезно и планирует их «наказать».
«Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию», - написал Медведев.
Ранее зампред Совета безопасности РФ заявил, что возникающие в России этнические анклавы могут в будущем стать рассадниками экстремизма.
«Да здравствуют агрессивные погромщики на ее исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности! Пусть исчезнут в потоке будущих гражданских столкновений все премерзкие рожи европейских бюрократов!» - заявил политик.
По его словам, именно Европа стала главным оплотом русофобии в мире, сорвала переговоры в Стамбуле, раскручивала санкции против России и поддерживала конфликт на Украине, не считаясь с потерями.
В ноябре, отвечая на вопрос, какие государства стали России врагами, Медведев назвал государства Западной Европы, США, Канаду и Австралию.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын послал бабушке <…> стол по случаю столетия со дня ее рождения», - написало агентство.
Поздравить долгожительницу и членов ее семьи приехали односельчане и руководители Кымьяского уездного парткома. Члены местной партии передали имениннице поздравления от северокорейского лидера и подарили от него подарок.
В ЦТАК рассказали, что отметившую столетний юбилей пенсионерку зовут О Гым Сун. Она живет в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамген. Женщина родилась в бедной крестьянской семье и долгие годы занималась сельскохозяйственной работой.
Ранее Ким Чен Ын пообещал, что КНДР поддерживает и всегда будет поддерживать действия России , направленные на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Он назвал удары вглубь России прямым вмешательством Запада в конфликт. По словам северокорейского лидера, ответ российской стороны будет законным использованием права на самооборону.