Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО на ближайшем заседании

Протокол о вступлении Швеции в НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение парламента в минувший понедельник, 23 октября.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что власти скандинавской страны выполнили условия , которые перед ними поставила Турция: изменили законы для расширения борьбы с терроризмом и разрешили поставки оружия будущему партнеру по НАТО. Турция не давала согласие на вступление Швеции в альянс из-за предоставления политического убежища участникам Рабочей партии Курдистана, которых Анкара считают террористами. Для окончательного вступления Швеции в НАТО стране придется найти также поддержку со стороны Венгрии, которая пока не дала на это своего согласия.

Он подчеркнул, что сейчас находится в Праге и после возвращения в Турцию сразу направит требование комиссии по иностранным делам рассмотреть внесенный документ для вынесения его на ближайшее заседание.

«Я надеюсь, что протокол как можно скорее придет на пленарное заседание парламента, и депутаты примут свое решение», - заявил Куртулмуш.