Часы Судного дня, которые отражают мировую напряженность событий, в 2024 году остановились на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи». Дальше стрелку не перевели. Об этом сообщил американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков».

«Часы Судного дня были сброшены на отметке 90 секунд до полуночи, это все равно остается самым близким к полуночи показателем и отражает беспрецедентную угрозу, с которой сталкивается мир», - сказано в публикации.

Специалисты отметили, что сброс часов не указывает на стабильность мировых событий, а считается призывом к применению мер со стороны руководства властей разных стран.

Ранее председатель Народного совета ДНР Артем Жога заявил, что третья мировая война не наступила только благодаря усилиям российского лидера Владимира Путина. По его словам, глава государства представляет залог стабильности и спокойствия не только в России, но во всем мире.