23 января 2024, 22:54

Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Unsplash
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Парламент Турции после дебатов одобрил вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщило издание BNO News в соцсети Х.

Турецкий парламент собирался на дебаты вечером 23 января. Состав Великого национального собрания Турции планировал принять решение до конца вторника.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Турция выдвинула условия, которые Швеция должна была выполнить, чтобы получить одобрение Анкары. Пакет документов о ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс рассматривался в турецком парламенте с октября прошлого года.

Турция Швеция НАТО
23 января 2024, 23:20
Часы Судного дня не стали переводить ближе к «ядерной полуночи»
Freepik
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Часы Судного дня, которые отражают мировую напряженность событий, в 2024 году остановились на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи». Дальше стрелку не перевели. Об этом сообщил американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков».

«Часы Судного дня были сброшены на отметке 90 секунд до полуночи, это все равно остается самым близким к полуночи показателем и отражает беспрецедентную угрозу, с которой сталкивается мир», - сказано в публикации.

Специалисты отметили, что сброс часов не указывает на стабильность мировых событий, а считается призывом к применению мер со стороны руководства властей разных стран.

Ранее председатель Народного совета ДНР Артем Жога заявил, что третья мировая война не наступила только благодаря усилиям российского лидера Владимира Путина. По его словам, глава государства представляет залог стабильности и спокойствия не только в России, но во всем мире.

Ядерное оружие Войны
23 января 2024, 22:19
Страны НАТО не уведомили Белоруссию о военных учениях
РИА «Новости»
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Страны НАТО не уведомили Белоруссию о подготовке к военным учениям, нарушив тем самым положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом в соцсети Х написал начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

«Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа, действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание. Страны НАТО планируют привлечь 90 тысяч военнослужащих на „крупнейшее за десятилетия“ учение, но ни уведомления, ни приглашения Республика Беларусь не получала», - заявил Ревенко.

Этим страны НАТО нарушили положения глав V и VI Венского документа, по которым они обязаны уведомить об учениях и пригласить принять участие в наблюдении.

Ранее стало известно, что Белоруссия наращивает силы РЭБ на западной границе из-за усиления группировки НАТО в регионе. Об этом сообщил председатель Генштаба Виктор Гулевич.

Белоруссия Военные учения Военные НАТО
23 января 2024, 20:00
Турецкий парламент проголосует по заявке о вступлении Швеции в НАТО до конца вторника
Pxhere
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Парламент Турции вечером 23 января начал дебаты по заявке Швеции на вступление в НАТО. Состав Великого национального собрания Турции должен проголосовать до конца вторника, сообщило агентство Associated Press.

В конце прошлого года комитет парламента по международным делам признал заявку Швеции о вступлении в НАТО. После этого необходима подпись президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Шведская сторона подала заявку на вступление в НАТО в 2022-м. Состоящая в альянсе Турция решила выдвинуть условия, которые Стокгольму нужно выполнить для ратификации документа Анкарой.

В октябре прошлого года Эрдоган направил на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока неизвестны. Их озвучат, когда лидеры стран все согласуют.

Турция Швеция НАТО
23 января 2024, 19:19
Россиянин Ермаков попал в санкционный список США за «участие в кибератаках»
Pxhere
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США внесли россиянина Александра Ермакова в санкционный список, связанный с кибербезопасностью. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

«Он же blade_runner; он же GistaveDore; он же GustaveDore; он же JimJones», - заявили в министерстве.

Ермаков якобы ответственен за взлом баз данных с использованием программы-вымогателя крупнейшей медицинской страховой компании Medibank. Заместитель министра финансов Брайан Нельсон сообщил, что «российские киберпреступники продолжают совершать разрушительные атаки».

Накануне Австралия ввела санкции против Ермакова за якобы атаки на сеть Medibank и за кражу конфиденциальных данных 9,7 миллиона пользователей.

«Сегодня Соединенные Штаты и Великобритания в знак солидарности с Австралией принимают меры против одного и того же человека из-за аналогичного риска, который этот субъект представляет», - добавили в пресс-службе.

Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций против России, который хотят утвердить к 24 февраля. ЕС надеются лишить РФ возможности обходить ограничения и запреты через третьи страны и компании. Однако самая большая проблема заключается в том, что «все крупные объекты уже находятся под санкциями». Евросоюз не знает, как решить возникшие трудности.

Санкционное давление со стороны Евросоюза продолжается, но Россия готова к нему. Как сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, для Запада подготовят ответные меры.

США Великобритания Австралия Санкции Россия Евросоюз

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