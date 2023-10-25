Парламент Китая без объяснения причин отправил 3 министров в отставку

Заседание прошло 24 октября в Доме народных собраний. Депутаты обсудили 10 проектов законов и решений, из них три приняли, одобрили одну резолюцию, заслушали девять отчетов, ратифицировали пять международных договоров и согласовали кадровые перестановки.

Ван Чжигана отправили в отставку с поста министра науки и технологий, Лю Куня - главы Минфина. Вместо них назначили Иня Хэджуна и Ланя Фуаня.

Ли Шанфу сняли с должности государственного советника и министра обороны, а Циня Гана - с поста государственного советника. Причину увольнений в парламенте не назвали.

Американская разведка в сентябре сообщила от отстранении Ли Шанфу от работы. Министр не появлялся на публике в течение двух недель. Financial Times выяснило, что он мог стать фигурантом уголовного дела.