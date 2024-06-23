Парламент Ирана предложил причислить канадские силовые структуры к террористам

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По данным издания, предложение внесли как ответную меру после решения Канады объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В Оттаве заявили, что пошли на такой шаг «из внешнеполитических соображений».

В Тегеране решение осудили и предупредили, что оставляют за собой право на равнозначный ответ.

Агентство также привело заявление 250 депутатов парламента, принятое заседании 23 июня. В нем осудили «глупое решение канадского правительства» и призвали МИД страны использовать все политические и международные инструменты для осуждения этого шага.

По оценке иранских парламентариев, Канада является крупнейшим союзником « преступного израильского режима , который проводит геноцид». Признание КСИР террористической организацией продемонстрировало полную поддержку Израилю со стороны Оттавы, указали они.