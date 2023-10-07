Парламент Ирана поддержали военную операцию ХАМАС против Израиля

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Парламентарии в начале вечернего заседания по случаю беспрецедентной операции группы палестинского сопротивления заявили о своей поддержке этой акции, говорится в сообщении.

Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, утром 7 октября объявило о проведении операции «Наводнение Аль-Аксы». Оно сообщило, что выпустило по стране пять тысяч ракет.

Представитель ХАМАСа Салех аль-Арури заявил, что израильские власти якобы готовили нападение на сектор Газа. По его словам, военное крыло организации « не будет сидеть сложа руки , пока продолжается израильская агрессия».