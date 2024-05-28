28 мая 2024, 18:07

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

РИА «Новости»
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Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Голосование прошло в ходе пленарного заседания, которое транслировали на сайте высшего законодательного органа страны.

Для преодоления запрета главы государства на принятие законопроекта депутатам нужно было набрать большинство голосов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Зурабишвили в измене родине. По его словам, в стране удалось сохранить мир вопреки действиям нынешнего президента и единству народа.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил мнение , что западные страны намерены совершить переворот в Грузии.По его словам, подтверждением этому стало участие глав МИД ряда иностранных государств на акции протеста против принятия закона об иноагентах.

Грузия Законы Иноагенты
28 мая 2024, 17:37
Герой мема про «борщик с капусткой» попал в миграционную тюрьму в Таиланде
Global Look Press
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Герой старого мема про «борщик с капусткой, но не красный», 30-летний Никита Литвинков, попал в тайскую миграционную тюрьму за то, что просрочил выезд из страны почти на 150 дней. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Никита Литвинков прославился в Сети в далеком 2008 году. Будучи школьником из Королева, он смешно ответил на видео на вопросы о питании в школьной столовой - с выражением рассказал, что ему нравятся борщ и чай, но один из салатов его «бесит».

В Таиланде также задержали британца, подозреваемого в убийстве россиянина.

Знакомые Никиты рассказали, что он якобы сделал местные автомобильные права и думал, что это приравнивается к автоматическому продлению визы. Издание добавило, что накануне мужчина позвонил родным с чужого телефона и попросил выслать ему 70 тысяч рублей на билет в Россию, но затем передумал и просто попросил их купить ему билет. Потом связь с ним опять пропала. Причем данных паспорта Никиты у родственников нет, так что помочь ему они не могут.

Тюрьмы Таиланд Мемы
28 мая 2024, 17:24
Парламент Дании выступил против признания Палестины государством
Unsplash
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Датский парламент проголосовал против признания палестинского государства. Законопроект отклонили 28 мая, сообщило агентство Reuters.

Предложение признать Палестину государством выдвинули оппозиционные партии Дании «Красно-зеленая коалиция», «Альтернатива», «Социалистическая народная партия» и «Радикальная Венстре».

Ранее в тот же день Испания официально признала палестинское государство. Премьер-министр королевства Педро Санчес назвал это решение «историческим» и подчеркнул, что единственная цель его принятия - «установление мира между Израилем и Палестиной».

Издание напомнило, что перед этим министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен заявил об отсутствии предварительных условий для создания независимого государства.

Дания Испания Палестина
28 мая 2024, 16:06
Оппозиционный молдавский блок «Победа» решил провести второй съезд в Москве
Global Look Press
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Оппозиционный молдавский блок «Победа» намерен организовать второй съезд в Москве 9 июня. Об этом сообщил лидер движения Илан Шор в своем Telegram-канале.

«Подтверждаю, что 9 июня в Москве пройдет съезд нашего блока „Победа“! Было бы здорово провести его в Кишиневе, но, к сожалению, сейчас это невозможно», - написал он.

Шор добавил, что Молдавия «остается захваченным государством». Лидер оппозиционного блока убежден, что власть этого режима будет недолгой.

Ранее Шор начал кампанию против вступления Молдавии в Евросоюз. Он призвал своих сторонников проголосовать «против» в день проведения референдума и выступить таким образом против нищеты, бедности и использования молдаван в военных действиях в чужих интересах.

В мае молдавский оппозиционер Шор стал гражданином России. Он выступал против евроинтеграции и призывал Молдавию к сотрудничеству с Россией.

Молдавия Оппозиция Москва
28 мая 2024, 12:24
Погранслужба ФСБ оценила ситуацию на границе с Финляндией
Global Look Press
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Обстановка на границе России и Финляндии обострилась из-за действий Хельсинки. Такое заявление сделал руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью РИА «Новости».

«Обстановка на границе с Финляндией, с которой у нас до недавнего времени были добрососедские отношения, действительно обострилась. Международное сотрудничество по линии пограничных служб двух стран сведено к минимуму», - сказал Кулишов.

Он пояснил, что этому предшествовали односторонние шаги Финляндии, когда страна в конце 2023 года закрыла пункты пропуска через границу и прекратила международный пассажирский поток. Тогда власти объясняли это тем, что Россия якобы специально отправляет мигрантов в Евросоюз.

Ранее Финляндия сообщила, что может частично открыть границу с Россией , но только после принятия закона о выдворении мигрантов. Он позволит Финляндии бороться с ситуациями, при которых нелегальную миграцию используют для оказания давления на страну.

Финляндия ФСБ Международные отношения Россия Евросоюз Армия

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