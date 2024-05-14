14 мая 2024, 15:38

Парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах

Unsplash
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В Грузии в окончательном чтении приняли скандальный закон об иноагентах. Заседание транслировали на сайте парламента.

За принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» выступили 84 депутата. Против высказались 30 человек.

«Закон принят в третьем чтении», - сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

Теперь соответствующий документ должна подписать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Закон предусматривает регистрацию в отдельном реестре СМИ некоммерческих и юридических лиц, получающих свыше 20% доходов из-за рубежа.

Во время обсуждения инициативы в парламенте Грузии началась драка. В потасовке участвовали оппозиционер из «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и парламентарий от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе.

Закон об иноагентах вызвал волну протестов в стране. Люди выходили на улицы Тбилиси и требовали отказаться от принятия инициативы.

Грузия Законы Депутаты Иноагенты
14 мая 2024, 14:26
Массовая драка началась в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах
Global Look Press
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Грузинские депутаты устроили массовую драку в парламенте во время обсуждения закона об иностранных агентах. Об этом сообщило издание Pirveli.

Потасовка началась на окончательном чтении законопроекта. Представитель оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и депутат от правящей партии партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе столкнулись друг с другом.

Самхарадзе бросил в Хабеишвили бутылкой и обругал его. Еще одна представительница правящей партии Рима Берадзе добралась до депутата от оппозиции Паате Манджгаладзе и ударила его бумагами по голове.

Это не первая драка грузинских депутатов. Ранее потасовка произошла 15 апреля в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили подбежал к трибуне и стукнул кулаком исполнительного секретаря правящей «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе.

Грузия Драки Законы Депутаты Иноагенты
14 мая 2024, 14:20
Юристы из Германии помогут добиться расследования по «Северным потокам» — Деркач
РИА «Новости»
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Германия понесла большие убытки из-за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», поэтому юристы и некоторые политики этой страны согласились бы помочь в проведении справедливого расследования. Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил об этом в интервью БелТА.

Германия понесла большие убытки из-за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», поэтому юристы и некоторые политики этой страны согласились бы помочь в проведении справедливого расследования. Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил об этом в интервью БелТА.

По его оценкам, с 2022 года Германия потеряла около 300 миллиардов евро от повышения цен на энергоносители. Деркач заявил, что многие в этой стране понесли убытки от диверсии на газопроводах и готовы добиться справедливого разбирательства.

«И там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию. <…> То есть никто эту тему замолчать и бросить не даст», - сказал он.

Украинский политик уверен, что расследование поддержат заинтересованные лица в других странах. Например, во Франции и США.

Деркач обвинил в подрыве «Северных потоков» американские спецслужбы. Он заявил о причастности группы украинцев к прикрытию операции.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Северный поток
14 мая 2024, 12:48
Принц Гарри заставил больного Карла III сделать непростой выбор
Global Look Press
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Принц Гарри поставил короля Великобритании Карла III в неловкое положение. Он заставил отца выбирать между ним и королевой Камиллой, сообщило издание The Daily Beast.

Инсайтер рассказал журналистам, что принц Гарри позволил себе нелестно высказаться в адрес Камиллы, усложнив себе этим жизнь.

«Карл III любит своих сыновей, но он также любит свою жену. Последние несколько месяцев показали, как сильно она важна. Именно она поддерживала его», - заявил собеседник издания.

Он пояснил, что герцог Сассекский продемонстрировал ненависть к нынешней супруге своего отца.

«Гарри заставил короля сделать выбор, что было очень глупо, потому что они с Камиллой уже давно выбрали друг друга», - добавил источник.

Несколько дней назад принц Гарри посетил Лондон. Карл III предложил сыну пожить в королевских апартаментах в столице Англии. Однако принц Гарри отказался и заселился в отель.

Великобритания Королевская семья Британии Онкология
14 мая 2024, 12:45
Деркач объявил о работе над трибуналом по преступлениям НАТО
Global Look Press
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Преступления стран НАТО следует вынести на международный трибунал. Подготовка к его проведению уже началась, заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью БелТА.

«У нас уже перезрел вопрос создания международного трибунала. Мы работаем над этой темой. <…> Мы никуда без этого не уйдем. Старый миропорядок рухнул, нового миропорядка нет», - сказал он.

Деркач заявил, что для проведения трибунала предстоит создать реестр террористов и спонсоров терроризма, а также реестр ущерба от деятельности стран НАТО. Депутат напомнил, что от агрессии Запада пострадали миллионы жителей Сербии, Ирака, Афганистана, Сирии и Северной Африки. Политик призвал расследовать факты терроризма, военных преступлений, коррупции, нарушения свободы слова и прав человека членами альянса.

В интервью белорусскому агентству Деркач рассказал также о расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Он заявил, что группа украинцев прикрывала операцию американских спецслужб.

Суд Международные отношения НАТО

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