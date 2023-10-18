Парламент Грузии не объявил импичмент президенту Зурабишвили
Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили не состоялся, написало РИА «Новости». Парламенту не хватило депутатских голосов, чтобы завершить процедуру, рассказал спикер парламента Шалва Папуашвили.
«В поддержку 86 голосов, против - один голос. Решение не принято», - заявил он.
Большинства оппозиционеров в зале заседаний во время голосования не присутствовало, передавал Sputnik Грузия. Это было необходимо, чтобы не допустить сговора кого-либо из депутатов с правящей партией «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».
Конституционный суд Грузии 16 сентября постановил, что президент нарушила основной закон, когда совершила рабочие визиты в европейские страны вопреки запрету правительства. Политик планировала заручиться поддержкой партнеров в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза.
Иск для начала процедуры импичмента подала правящая партия «Грузинская мечта». Конституционное представление поступило в суд 12 сентября, начался сбор подписей.
Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне импичмента. Президент подчеркнула, что находится там, где должна быть, она посоветовала всем и не мечтать о ее уходе.