Парламент Грузии не объявил импичмент президенту Зурабишвили

Читайте нас в:

«В поддержку 86 голосов, против - один голос. Решение не принято», - заявил он.

Большинства оппозиционеров в зале заседаний во время голосования не присутствовало, передавал Sputnik Грузия. Это было необходимо, чтобы не допустить сговора кого-либо из депутатов с правящей партией «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Конституционный суд Грузии 16 сентября постановил, что президент нарушила основной закон, когда совершила рабочие визиты в европейские страны вопреки запрету правительства. Политик планировала заручиться поддержкой партнеров в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза.

Иск для начала процедуры импичмента подала правящая партия «Грузинская мечта». Конституционное представление поступило в суд 12 сентября, начался сбор подписей.

Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне импичмента. Президент подчеркнула, что находится там, где должна быть, она посоветовала всем и не мечтать о ее уходе.