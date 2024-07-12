12 июля 2024, 18:06

Парламент Финляндии поддержал закон о выдворении беженцев

РИА «Новости»
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Финские парламентарии поддержали законопроект, от которого может зависеть открытие пограничных с Россией пунктов пропуска. Об этом сообщило издание Yle.

Депутаты во втором чтении рассмотрели проект об ограничении приема беженцев и их выдворении. Большинство проголосовали за принятие документа, 31 парламентарий выступил против инициативы.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал законопроект «хорошим» и добавил, что он поможет укрепить безопасность границ.

Ранее он заявил, что в случае принятия документа власти смогут открыть КПП на границе с Россией. Требования для просителей убежища ужесточатся. Вид на жительство не будут давать иностранцам, которые предоставили ложную информацию, а также тем, кто незаконно пребывал или работал в стране.

Финляндия Законы Россия Беженцы
12 июля 2024, 14:31
«Ему все понравилось». Стало известно, зачем Эрдоган прилетел на саммит ШОС
Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был активен на недавно состоявшемся саммите Шанхайской организации сотрудничества, ему все понравилось, он хочет, чтобы его страна продолжала развитие за счет потенциала организации. Такое мнение высказал в беседе с 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Он назвал интерес Турции к ШОС закономерным.

«ШОС объединяет все государства не-Запада, расположенные на континенте Евразия. Все сколько-нибудь значимые государства не-Запада», - отметил политолог.

По его словам, Турция считает себя как минимум региональным лидером, восходящей великой державой, а, значит, не может остаться в стороне от этого процесса.

Он предположил, что решение о членстве Турции в НАТО сохраняется по инерции.

«Это решение <…> было принято достаточно давно, и это решение сохраняется в основном больше по инерции, поскольку слишком много на это завязано», - объяснил Станкевич.

Он считает, что членство в НАТО скорее обременяет Турцию, чем укрепляет ее безопасность. А вопросы урегулирования в Сирии или продвижения национальных интересов в Центральной Азии Эрдоган решает без участия альянса.

По его мнению, Турция видит, что ситуация на Западе идет по нисходящей.

«Там все больше внутренних противоречий и все больше тупик целеполагания. Нет стратегии, нет целей», - подчеркнул политолог.

Напротив, ШОС перехватывает инициативу в Евразии.

По словам Станкевича, Эрдоган привез на саммит ШОС в Казахстан большую команду и провел множество встреч.

«Ему все понравилось, он увидел перспективу, и он хочет, чтобы Турция дальнейшее свое восхождение к статусу великой державы осуществляла, уже используя потенциал <…> ШОС», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Шанхайская организация сотрудничества станет главным центром миротворчества в Большой Евразии, и президент Турции хочет вовремя сделать верную ставку.

Ранее Владимир Путин на саммите в Астане рассказал, что Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества.

Турция Реджеп Эрдоган ШОС
12 июля 2024, 14:20
Орбан не стал говорить Путину о запланированной с Трампом встрече
Global Look Press
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным не упоминал, что планирует встретиться во Флориде с экс-лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Он ответил на вопросы журналистов и подчеркнул, что Орбан не передавал Трампу никаких сообщений от российского лидера: ни письменных, ни устных.

«Господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах», - добавил Песков.

Венгерский премьер встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго и обсудил с ним ряд вопросов. После переговоров Орбан заявил, что кандидат в президенты от республиканцев в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт на Украине.

Ранее в прессе появились новости о том, что премьер Венгрии направил лидерам Евросоюза письмо об итогах его встречи с президентом России.

В Кремле прокомментировали эту информацию и отметили, что ничего не знают об этом документе.

США Кремль Дональд Трамп Владимир Путин Виктор Орбан
12 июля 2024, 13:02
Богатейшая женщина-рантье Казахстана отказалась от российского паспорта
РИА «Новости»
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Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства. Об этом сообщило издание Tengrinews.kz.

«Сулейменова подала заявление об отказе от паспорта России», - передал корреспондент.

Сулейменова - дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и супруга бизнесмена Данияра Абулгазина.

Женщина занимает восьмое место в рейтинге рантье Казахстана. Ее предполагаемая выручка оценивается в 4,3 миллиарда тенге - примерно 790,7 миллиона рублей. Сулейменова владеет ТОО ADD Invest Properties. Также ей принадлежат доли в Viled Group, Viled International, Viled Fashion, Group Lux, Premium Beauty, сообщил Forbes.kz.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, по которому российское гражданство получили 22 человека. По этому же документу он лишил паспорта РФ четверых людей.

Казахстан Паспорта
12 июля 2024, 12:43
«Критические ошибки». В США испугались последствий оговорок Байдена
Global Look Press
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Оговорки американского лидера Джо Байдена, которые он допустил на саммите НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Президент Джо Байден пообещал, что останется в президентской гонке, но две критические ошибки, допущенные в течение двух часов, усилили опасения по поводу его умственных способностей», - заявили авторы материала.

Ряд конгрессменов призывал Байдена отказаться от участия в выборах. После провальной пресс-конференции к ним присоединились как минимум три демократа из палаты представителей.

На саммите НАТО Байден обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. Говоря об Украине, глава США заявил, что Россия планирует уничтожить «культуру Урана». На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он снова оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».

США Джо Байден Выборы

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