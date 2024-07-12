Парламент Финляндии поддержал закон о выдворении беженцев

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был активен на недавно состоявшемся саммите Шанхайской организации сотрудничества, ему все понравилось, он хочет, чтобы его страна продолжала развитие за счет потенциала организации. Такое мнение высказал в беседе с 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Он назвал интерес Турции к ШОС закономерным.

«ШОС объединяет все государства не-Запада, расположенные на континенте Евразия. Все сколько-нибудь значимые государства не-Запада», - отметил политолог.

По его словам, Турция считает себя как минимум региональным лидером, восходящей великой державой, а, значит, не может остаться в стороне от этого процесса.

Он предположил, что решение о членстве Турции в НАТО сохраняется по инерции.

«Это решение <…> было принято достаточно давно, и это решение сохраняется в основном больше по инерции, поскольку слишком много на это завязано», - объяснил Станкевич.

Он считает, что членство в НАТО скорее обременяет Турцию, чем укрепляет ее безопасность. А вопросы урегулирования в Сирии или продвижения национальных интересов в Центральной Азии Эрдоган решает без участия альянса.

По его мнению, Турция видит, что ситуация на Западе идет по нисходящей.

«Там все больше внутренних противоречий и все больше тупик целеполагания. Нет стратегии, нет целей», - подчеркнул политолог.

Напротив, ШОС перехватывает инициативу в Евразии.

По словам Станкевича, Эрдоган привез на саммит ШОС в Казахстан большую команду и провел множество встреч.

«Ему все понравилось, он увидел перспективу, и он хочет, чтобы Турция дальнейшее свое восхождение к статусу великой державы осуществляла, уже используя потенциал <…> ШОС», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Шанхайская организация сотрудничества станет главным центром миротворчества в Большой Евразии, и президент Турции хочет вовремя сделать верную ставку.

Ранее Владимир Путин на саммите в Астане рассказал, что Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества.