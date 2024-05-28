Парламент Дании выступил против признания Палестины государством
Датский парламент проголосовал против признания палестинского государства. Законопроект отклонили 28 мая, сообщило агентство Reuters.
Предложение признать Палестину государством выдвинули оппозиционные партии Дании «Красно-зеленая коалиция», «Альтернатива», «Социалистическая народная партия» и «Радикальная Венстре».
Ранее в тот же день Испания официально признала палестинское государство. Премьер-министр королевства Педро Санчес назвал это решение «историческим» и подчеркнул, что единственная цель его принятия - «установление мира между Израилем и Палестиной».
Издание напомнило, что перед этим министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен заявил об отсутствии предварительных условий для создания независимого государства.