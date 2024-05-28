Парламент Дании выступил против признания Палестины государством

Герой старого мема про «борщик с капусткой, но не красный», 30-летний Никита Литвинков, попал в тайскую миграционную тюрьму за то, что просрочил выезд из страны почти на 150 дней. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Никита Литвинков прославился в Сети в далеком 2008 году. Будучи школьником из Королева, он смешно ответил на видео на вопросы о питании в школьной столовой - с выражением рассказал, что ему нравятся борщ и чай, но один из салатов его «бесит».

В Таиланде также задержали британца, подозреваемого в убийстве россиянина.

Знакомые Никиты рассказали, что он якобы сделал местные автомобильные права и думал, что это приравнивается к автоматическому продлению визы. Издание добавило, что накануне мужчина позвонил родным с чужого телефона и попросил выслать ему 70 тысяч рублей на билет в Россию, но затем передумал и просто попросил их купить ему билет. Потом связь с ним опять пропала. Причем данных паспорта Никиты у родственников нет, так что помочь ему они не могут.