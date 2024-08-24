Авторы публикации отметили, что власти Англии и Франции в начале 1940 года намеревались начать войну против СССР, ударив из Финляндии. В то время у нее был конфликт с Союзом.

Идея Англии и Франции заключалась в захвате Ленинграда, а также страны хотели ударить со стороны Кавказа. Однако планы разрушили гитлеровская Германия, добившаяся военного успеха в западной Европе, а также завершение финско-советской войны 12 марта.

Посол СССР в Англии Иван Майский писал, что члены британского парламента демонстрировали «бессильное бешенство», они неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый выпад против Советского Союза.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов заявлял, что из-за страха перед Россией НАТО действительно начал подготовку к вооруженному конфликту. По его словам, США и члены Североатлантического альянса твердо убеждены, что это надо делать.