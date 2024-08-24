24 августа 2024, 12:14

Парламент Британии в 1940 году «бесился» из-за срыва плана ударить по СССР

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В марте 1940 года парламент Великобритании «взбесился», поскольку не получилось осуществить планы Англии нанести удар по СССР. Соответствующие документы разместили на сайте Президентской библиотеки.

Авторы публикации отметили, что власти Англии и Франции в начале 1940 года намеревались начать войну против СССР, ударив из Финляндии. В то время у нее был конфликт с Союзом.

Идея Англии и Франции заключалась в захвате Ленинграда, а также страны хотели ударить со стороны Кавказа. Однако планы разрушили гитлеровская Германия, добившаяся военного успеха в западной Европе, а также завершение финско-советской войны 12 марта.

Посол СССР в Англии Иван Майский писал, что члены британского парламента демонстрировали «бессильное бешенство», они неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый выпад против Советского Союза.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов заявлял, что из-за страха перед Россией НАТО действительно начал подготовку к вооруженному конфликту. По его словам, США и члены Североатлантического альянса твердо убеждены, что это надо делать.

Англия Войны Франция
24 августа 2024, 11:05
Родственники рассказали о шестидневных поисках пропавшей в Турции россиянки
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Россиянка Наталья Сомова пропала в пригороде Мармариса и уже в течение шести дней не выходит на связь. Женщина вышла погулять по популярному туристическому маршруту и не вернулась в отель, сообщило РИА «Новости».

Она купила девятидневную путевку и заехала в турецкий отель. Через какое-то время 48-летняя туристка перестала выходить на связь, и ее родственники обратились в российское Генконсульство. Спасатели продолжают поиски исчезнувшей путешественницы.

Родственники предполагают, что россиянка пропала после пешей прогулку по Карийской тропе в горах между поселками Ичмелер и Турунч.

«По больницам и моргам проверили - нет. Кажется, надо искать на тропе», - подчеркнули близкие туристки.

Для ее поиска полиция использует подготовленных собак и дроны, но никаких следов пропавшей пока не обнаружили.

«Приехали на место, тут действительно много служб, скорая. В горах видно свет от фонарей, ищут», - отметила туристка Анна.

Семья пропавшей путешественницы искала зацепки на ее странице в соцсетях, но обнаружила ничего, что бы помогло поискам.

Россиянка приехала в Мармарис 11 августа и уже 19 августа планировала вернуться в Москву. По данным Telegram-канала Shot , она работала заместителем директора школы для реабилитации детей с инвалидностью.

Турция Туризм Походы
24 августа 2024, 10:18
Задержанных за драку с полицейским россиянок продержат в Турции до декабря
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Туристки из России, которые устроили потасовку с полицейским в аэропорту Антальи, останутся в Турции еще на 3,5 месяца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, местные власти направили женщинам уведомление, что суд по их делу назначен на 11 декабря.

В уголовных материалах есть показания свидетелей, записи с видеокамер и другие доказательства. До заседания россиянкам нельзя покидать пределы Турции.

Авторы статьи отметили, что у туристок нет денег на проживание за границей, они скитаются по заброшенным зданиям, чтобы не попасться на глаза полиции. Помимо этого женщины заболели, им теперь нужны средства и на лекарства.

Посольство России в Турции направило в МИД страны ноту, но ситуация пока остается прежней.

Недавно в Турции пропала россиянка. По данным Sabah, она приехала на отдых в Мармарис из Москвы 11 августа. Через несколько дней женщина отправилась на прогулку на природу и больше ее никто не видел.

Драки Турция Полиция
24 августа 2024, 08:13
Санкции назвали попыткой США «наказать» россиян
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Новые американские экономические ограничения в отношении российских компаний и граждан являются безрассудством и только усугубляют кризис. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщило РИА «Новости».

Он предположил, что Белый дом «агонизирует» и в преддверии выборов все больше стремится продемонстрировать миру свою «антироссийскую сущность».

«Множатся безрезультативные русофобские „залпы“», - подчеркнул дипломат.

По его словам, санкции вредят как Соединенным Штатам, так и их союзникам. Он добавил, что действия американского руководства не являются конструктивными и ведут к кризису. Посол предположил, что США с помощью ограничений пытаются «наказать российский народ».

«Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя спокойно и не оглядывались на американские выпады», - заключил Антонов.

Ранее американский Минфин объявил о новых санкциях в отношении 400 компаний и физлиц. В список попали фирмы из России, а также стран Азии, Европы и Ближнего Востока.

США Санкции Россия
24 августа 2024, 05:47
Рассекречены архивы о желании Британии и Франции начать войну против СССР
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Англия и Франция в начале 1940 года планировали начать войну против Советского Союза. Об этом свидетельствуют данные, которые получила советская разведка. Документ Российского государственного военного архива опубликовала Президентская библиотека.

Речь идет о послании народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны СССР Клименту Ворошилову.

В тот момент Советский союз воевал с Финляндией. Берия, сославшись на данные резидента советской внешней разведки в Париже, заявил о решении группы генералов использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные государства и ударить по СССР с Кавказа и Севера.

«На последнем заседании Высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР. На основе этого решения для подготовки общественного мнения начата резкая антисоветская кампания во всех газетах», - написал Берия Ворошилову.

По словам комиссара, ключевой целью Высшего военного совета был захват Ленинграда, что стало бы сильным ударом для СССР. Чтобы обосновать свою атаку, англичане и французы собирались провести акцию с ложными фактами и документами.

Ранее рассекреченные документы из архивов ФСБ показали истинный план главы нацистской Германии Адольфа Гитлера против Советского союза. Он хотел нанести ядерный удар по стране. Немецкие войска долго пытались создать атомную бомбу и испытать ее, однако не хватало финансирования.

Разведка Германия СССР Военные Франция

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