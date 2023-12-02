Парламент Болгарии одобрил контракт на покупку боевых машин Stryker у США

Заседание прошло 1 декабря, парламентарии одобрили ратификацию контракта в двух чтениях. Согласно документу, Болгария закупит для оборонного ведомства бронемашины Stryker американского производства. За ратификацию проголосовали 148 парламентариев, против - 53. Воздержались от голосования пять депутатов.

Закупка американских БТР будет стоить Болгарии около 1,2 миллиарда долларов. Всего страна планирует закупить 183 боевые машины, а также средства связи и информационное оборудование.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев предположил, что Болгария после выборов в США перестанет поддерживать Украину. По его словам, многие страны Евросоюза испытывают неудобства и проблемы в экономике из-за помощи ВСУ. Эксперт отметил, что Греция, Польша, Болгария и Венгрия станут первыми странами, которые перестанут направлять помощь украинскому руководству.