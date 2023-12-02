02 декабря 2023, 07:48

Парламент Болгарии одобрил контракт на покупку боевых машин Stryker у США

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Парламент Болгарии проголосовал за контракт на покупку БТР Stryker у США. Об этом сообщило издание Sofia Globe.

Заседание прошло 1 декабря, парламентарии одобрили ратификацию контракта в двух чтениях. Согласно документу, Болгария закупит для оборонного ведомства бронемашины Stryker американского производства. За ратификацию проголосовали 148 парламентариев, против - 53. Воздержались от голосования пять депутатов.

Закупка американских БТР будет стоить Болгарии около 1,2 миллиарда долларов. Всего страна планирует закупить 183 боевые машины, а также средства связи и информационное оборудование.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев предположил, что Болгария после выборов в США перестанет поддерживать Украину. По его словам, многие страны Евросоюза испытывают неудобства и проблемы в экономике из-за помощи ВСУ. Эксперт отметил, что Греция, Польша, Болгария и Венгрия станут первыми странами, которые перестанут направлять помощь украинскому руководству.

США Болгария Армия
02 декабря 2023, 08:16
Ирландец в балаклаве своей музыкой и криками вызвал ужас у украинских беженцев
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Ирландец в маске на улице города Фалкарра включил музыку и злобно выкрикивал «вон», чем напугал украинских беженцев. Об этом сообщило радио Highland.

«Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и скандировал: „вон, вон, вон“», - указали в издании.

Перед этим мужчина нарушил правила дорожного движения, переходя дорогу в неположенном месте. Одна из жительниц призналась, что тем вечером украинцы испытали «ужасающий страх» из-за музыки и злобных выкриков нарушителя. Полиция заинтересовалась этим случаем и начала расследовать произошедшее.

Ранее в Ирландии прошли протесты против беженцев и мигрантов. Митингующие устроили погромы и жгли автомобили полиции. До этого ирландцы организовали блокаду в порту Росслер Харбор после решения властей переместить украинских беженцев в отель Great Southern. В гостинице планировали обустроить квартиры для пожилых граждан Ирландии, но руководство страны изменило свое решение и заселило туда украинцев.

Украина Ирландия
02 декабря 2023, 08:05
Не связано с СВО. Польша объяснила «экономическое соперничество» с Украиной
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У Польши и Украины возникли бы противоречия независимо от украинского конфликта — они связаны с тем. что евроинтеграция этой страны угрожает польской экономике. Таким мнением поделился вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в интервью журналу Do Rzeczy.

«Я считаю, что экономическое соперничество между Польшей и Украиной напрямую связано не с конфликтом, а с определенной тенденцией, <…>, а именно с идеей интеграции Украины в Европейское экономическое пространство», - указал Босак.

Политик предложил принять меры по защите рынка Евросоюза от украинской продукции. По его словам, Украина занижает стоимость своей сельхозпродукции, и это ставит польских производителей в невыгодное положение. Вице-спикер польского сейма обвинил власти Украины в «злонамеренных действиях» по причинению ущерба европейским перевозчикам. Проблемы будут только нарастать, если тенденция к интеграции Украины с рынком Евросоюза сохранится, спрогнозировал Кшиштоф Босак.

Ранее стало известно, что убытки Украины от закрытия польской границы достигли миллиарда евро.

У Польши и Украины возникли бы противоречия независимо от украинского конфликта - они связаны с тем. что евроинтеграция этой страны угрожает польской экономике. Таким мнением поделился вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в интервью журналу Do Rzeczy.

Украина Польша
02 декабря 2023, 07:25
Запад потребовал от Панамы и Либерии усилить контроль над исполнением санкций против РФ
Unsplash
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Соединенные Штаты, Евросоюз и Британия оказывает давление на Панаму, Либерию и Маршалловы острова, пытаясь добиться от них усиления контроля за исполнением антироссийских санкций. Об этом написало Reuters со ссылкой на источник.

Уточняется, что Запад убеждает эти страны усилить надзор за судами под их флагами, чтобы «убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных».

Западные нефтяные санкции против России действуют с 5 декабря 2022 года. Предполагалось, что к 2030 году экспорт российских газа и нефти уменьшится на 40–50%, - таков прогноз Международного энергетического агентства. Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт недавно заявил журналистам о намерении Соединенных Штатов «сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь». Он уточнил, что американские власти собираются вдвое сократить доходы России от продажи энергетических ресурсов к 2030 году. Таким образом они надеются «изменить поведение России».

Санкции Нефть Запад
02 декабря 2023, 07:22
Трампу отказали в неприкосновенности по делу о штурме Капитолия
Unsplash
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Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайства экс-президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о вмешательстве в выборы. Об этом сообщило издание CNN.

Бывший американский лидер подал ходатайство, утверждая, что у него на момент беспорядков в Капитолии был президентский иммунитет. Защита Трампа запросила суд снять четыре обвинения, так как политик работал над «обеспечением честности выборов» 2020 года будучи президентом США.

«Суд не может прийти к выводу, что наша Конституция предоставляет бывшим президентам абсолютный иммунитет за любые федеральные преступления, совершенные ими во время пребывания у власти», - заявила судья Таня Чуткан.

Суд отклонил оба ходатайства адвокатов Трампа.

Ранее Трампа признали виновным в причастности к беспорядкам и штурму Капитолия 6 января 2021 года. Суд постановил, что экс-глава США, несмотря на уголовное дело, может остаться в первичном бюллетене президентских выборов.

США Дональд Трамп Выборы президента США

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