Парламент Армении принял в первом чтении закон о вступлении страны в ЕС

За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, против высказались семь. Его одобрили лишь члены правящей партии «Гражданский договор». Оппозиционная партия «Честь имею» выступила против, а другая партия - «Армения» - в голосовании не участвовала.

Правительство Армении 9 января одобрило проект закона о вступлении страны в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что решение о вступлении республики в сообщество примут принято путем всенародного референдума.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду заявил, что вступление в подобные объединения - суверенное право Армении. При этом необходимо разобраться, как к этому относятся европейцы, а также насколько это желание обоюдное.

«Мы знаем опыт многих стран, которые были поставлены, так сказать, в длинную очередь, измеряемую десятилетиями», - сказал Песков.

Представитель инициативной группы Артак Зейналян заявлял, что Евросоюз очень ждет получения Арменией статуса члена объединения.