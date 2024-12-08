08 декабря 2024, 01:02

Парижскую встречу Зеленского с Трампом сочли прелюдией к переговорам с Россией

РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский использовал поездку на открытие собора Парижской Богоматери для лоббирования своих интересов. Он встретился с избранным лидером США Дональдом Трампом и показал готовность к дипломатии, сообщила газета The New York Times.

Переговоры политиков прошли в Елисейском дворце с подачи президента Франции Эммануэля Макрона. Зеленский впервые встретился с Трампом после его победы на президентских выборах.

Автор статьи сообщил, что украинский президент попытался склонить американца на свою сторону в будущем дипломатическом урегулировании конфликта с участием России. Зеленский доказал Трампу, что готов изменить позицию и согласиться на переговоры с Россией.

«То, что происходит сейчас, - это лишь первый акт прелюдии к предстоящим переговорам», - заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

Команда Трампа встретилась с представителями офиса президента Украины и не одобрила их идею о возвращении границ начала 2022 года. Западные специалисты допустили, что по окончании конфликта страну поделят на несколько зон влияния.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры Франция
08 декабря 2024, 00:31
В Дохе призвали найти политическое решение кризиса в Сирии
Unsplash
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Участники переговоров в Дохе согласились, что все стороны должны стремиться к политическому решению кризиса в Сирии. Об этом указали в совместном заявлении по итогам встречи, текст которого привел МИД Катара в соцсети X.

В переговорах по Сирии приняли участие представители России, Ирана, Турции, Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Ирака.

«Участники подчеркнули, что продолжение кризиса представляет опасное развитие событий не только для Сирии, а также для региональной и международной безопасности», - отметили в сообщении.

В ходе заседания представители стран договорились о дальнейшей координации по вопросу политического урегулирования в Сирии. Также стороны поддержали усилия ООН по данному вопросу.

Ранее группировки сирийской оппозиции захватили 13 населенных пунктов в западных районах провинции Алеппо. В результате погибли 27 мирных жителей.

Сирия Переговоры Кризис Катар
08 декабря 2024, 00:24
Лавров рассказал о об интересе Запада к радиусу поражения «Орешника»
РИА «Новости»
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Западные специалисты изучают, какие военные объекты НАТО будут находиться в радиусе поражения ракетной системы «Орешник» при ее размещении в Белоруссии. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Дохе. Его слова привело РИА «Новости».

Журналисты привели предварительные оценки экспертов. По их мнению, в случае размещения «Орешника» в Белоруссии в радиус поражения попадет вся территория Европы и военные базы альянса на Ближнем Востоке.

«Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну, я уверен, что западные тоже считают», - сказал в ответ Лавров.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» на территории республики в ответ на решение США и Германии разместить американские ракеты средней и меньшей дальности в ФРГ. Российский лидер назвал это возможным, причем это может произойти уже в 2025 году.

Ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону Лавров заявил, что Россия готова пойти на все ради собственной безопасности.

Белоруссия Сергей Лавров Александр Лукашенко Европа Владимир Путин Баллистическая ракета «Орешник»
07 декабря 2024, 23:36
Иностранные делегации начали прибывать в Москву для участия в ПА ОДКБ
РИА «Новости»
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Парламентские делегации начали прибывать в Москву. Они примут участие в Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили на сайте Госдумы.

«Среди участников мероприятий ПА ОДКБ прибыла делегация парламента Таджикистана во главе с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды», - отметили в сообщении.

В понедельник, 9 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит заседание Ассамблеи ОДКБ. Темами для обсуждения назвали гармонизацию законодательства и меры безопасности.

Ранее представители армянского парламента отказались участвовать в заседании ПА ОДКБ, которое пройдет 19 декабря в Москве. Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян назвал неуместным участие в подобных мероприятиях, при этом Ереван не намерен выходить из ОДКБ.

Армения Таджикистан ОДКБ Москва
07 декабря 2024, 22:42
Памятник отцу Асада снесли в Дамаске
РИА «Новости»
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Жители района Джарамана в Дамаске снесли памятник Хафезу Асаду — отцу президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По данным издания, население района преимущественно составляет народность друзы. В настоящее время Дамаск окружили радикальные исламисты, протурецкая оппозиция и курдские формирования.

Ситуация в Сирии обострилась после захвата боевиками радикальных группировок города Алеппо. После этого они захватили города Телль-Биса и Эр-Растан, связывающих провинции Хама и Хомс. Правительственные войска потеряли контроль над Пальмирой.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что власти Иордании и Египта призвали президента Сирии Башара Асада уехать из страны.

В канцелярии сирийского лидера заявили, что он будет находится в Дамаске.

Жители района Джарамана в Дамаске снесли памятник Хафезу Асаду - отцу президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Сирия Памятники Оппозиция

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