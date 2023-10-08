«Парадоксальный сценарий». Байден случайно повысил авторитет Путина в США
Критикуя президента России Владимира Путина, американский лидер Джо Байден лишь повышает его авторитет в глазах жителей Соединенных Штатов, поскольку они не слишком доверяют самому Байдену. На это указал известный в США журналист Джон Вароли в беседе с RNN.
«Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера», - заметил он.
Вароли отметил: заявления Байдена о том, что Путин якобы «злодей», заставляют задуматься о том, не сидит ли настоящий «плохой парень» в Белом доме, а не в Кремле.
Политика США разочаровывает жителей, однако администрация Байдена игнорирует внутренние проблемы, посетовал журналист.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что администрацию Белого дома изумило количество противников отправки вооружения Украине. Он также возложил вину за конфликт на Украине на США, которые не послушали предупреждений России.