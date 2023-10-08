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«Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера», - заметил он.

Вароли отметил: заявления Байдена о том, что Путин якобы «злодей», заставляют задуматься о том, не сидит ли настоящий «плохой парень» в Белом доме, а не в Кремле.

Политика США разочаровывает жителей, однако администрация Байдена игнорирует внутренние проблемы, посетовал журналист.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что администрацию Белого дома изумило количество противников отправки вооружения Украине. Он также возложил вину за конфликт на Украине на США, которые не послушали предупреждений России.