Папуашвили назвал смешными претензии Франции и ФРГ к Маску

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Сколько иронии в том, что власти Германии и Франции жалуются на заявления Илона Маска и обвиняют его во вмешательстве в выборы», - отметил он.

Спикер парламента объяснил, что Франция и Германия открыто поддерживали радикальную оппозицию в Грузии. Он с иронией добавил, что своим «грубым и незаконным вмешательством» в выборы другой страны они «пилили сук демократии и суверенитета», на котором сидели, а теперь осуждают Маска.

Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек обвинил американского предпринимателя в попытках атаковать демократию. По его мнению, Маск задействует все возможные ресурсы, чтобы продвигать свои интересы.