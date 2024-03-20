Папу римского не приглашали в Россию

«Это не соответствует действительности», - отметил собеседник агентства.

Между тем издание сообщило, что дипломат предложил понтифику приехать в Россию в июне, и тот согласился.

Ранее папа римский не раз изъявлял желание посетить как Россию, так и Украину в связи с конфликтом. В начале марта призвал Украину «поднять белый флаг» и пойти на переговоры с РФ, предлагал использовать для мирного урегулирования страну-посредника. Украинский президент Владимир Зеленский ответил грубостью - он заявил, что церковь должна быть с людьми, а не «где-то там заниматься виртуальным посредничеством». Предложение понтифика не понравилось и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

По его словам, папа Франциск «залез в сад, куда никто его не звал».