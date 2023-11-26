Папа римский заболел пневмонией

«Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца. - прим. ред.), потому что у меня воспаление легких», - объявил понтифик верующим.

Служба печати Святого престола предупреждала, что из-за болезни Франциск будет выступать с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции.

Папа римский после заявления о болезни передал слово представителю Госсекретариата Ватикана монсеньору Паоло Луке Браиде. Он пишет Франциску проповеди.

Понтифик, отметили в материале, плохо выглядел: был бледным, говорил тихо, а на тыльной стороне его ладони виднелся квадрат медицинского пластыря. Во время проповеди, которую читал Браида, у Франциска начался легкий приступ кашля.

Несмотря на диагноз, папа римский пока не отменил визит в Дубай, где 1 декабря должен принять участие в конференции ООН по проблемам климата. Франциск также предлагал встретиться в этих числах патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Папе римскому Франциску диагностировали воспаление легких. Как сообщило РИА «Новости» , понтифик заявил об этом во время традиционного воскресного обращения.