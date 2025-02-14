Папа римский слег в больницу

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«Папу Франциска для проведения стационарного лечения бронхита и необходимых диагностических обследований госпитализировали в римскую больницу имени Агостино Джемелли», - заявили журналисты.

Понтифику 88 лет, он заболел бронхитом еще в январе. Несмотря на усилия врачей, заболевание приобрело хроническую форму. Тем не менее, папа римский выписался из медучреждения и продолжил работать.

Но после запланированных аудиенций в Доме Святой Марфы 14 февраля Франциска госпитализировали для продолжения лечения.

Несколько дней назад понтифик провел встречу с художником Никасом Сафроновым, который подарил ему картину с изображением места его служения в Буэнос-Айресе. Полотно посетило Международную космическую станцию на орбите Земли.