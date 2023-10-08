Папа римский призвал стороны палестино-израильского конфликта к миру
Вооруженные столкновения в Израиле и Палестине приведут только к страданиям и гибели людей. Стороны конфликта должны прекратить бои и урегулировать ситуацию, заявил папа римский Франциск после воскресной проповеди на площади Святого Петра, выступление понтифика опубликовал YouTube-канал Vatican News.
«Я с волнением и болью слежу за происходящим в Израиле, где еще с большей скоростью вспыхнуло насилие, приведя к сотням погибших и раненых», - отметил папа римский.
Он выразил соболезнования семьям жертв конфликта и сообщил, что молится за всех пострадавших в регионе. По его словам, многие люди в Палестине и Израиле переживают «часы ужаса и тревоги».
«Война - это поражение, каждая война - это поражение», - подчеркнул папа римский.
Ранее Израиль сообщил о гибели более 600 человек из-за обострения конфликта на границе с палестинским анклавом. Примерно две тысячи человек получили ранения из-за вторжения ХАМАС на израильскую территорию и обстрелов со стороны сектора Газа.