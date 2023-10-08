Папа римский призвал стороны палестино-израильского конфликта к миру

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«Я с волнением и болью слежу за происходящим в Израиле, где еще с большей скоростью вспыхнуло насилие, приведя к сотням погибших и раненых», - отметил папа римский.

Он выразил соболезнования семьям жертв конфликта и сообщил, что молится за всех пострадавших в регионе. По его словам, многие люди в Палестине и Израиле переживают «часы ужаса и тревоги».

«Война - это поражение, каждая война - это поражение», - подчеркнул папа римский.

Ранее Израиль сообщил о гибели более 600 человек из-за обострения конфликта на границе с палестинским анклавом. Примерно две тысячи человек получили ранения из-за вторжения ХАМАС на израильскую территорию и обстрелов со стороны сектора Газа.