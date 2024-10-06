06 октября 2024, 14:38

Папа римский призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке

Global Look Press
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Папа римский Франциск после воскресной проповеди на площади Святого Петра напомнил о годовщине противостояния Израиля и ХАМАС. Он призвал прекратить боевые действия «на всех фронтах, особенно в Ливане». Видеозапись выступления понтифика опубликовал YouTube-канал Vatican News.

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке «повергла регион в страдания». Папа римский обратился к мировому сообществу с просьбой «покончить со спиралью мести и нападениями». Продолжение противостояния Израиля, ХАМАС, Ирана и «Хезболлы» может привести к еще более тяжелой войне, добавил понтифик.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября 2023 года атаковало Израиль сотнями ракет и устроило рейды в приграничных районах. Боевики открыли огонь по ЦАХАЛ и местным жителям.

В октябре этого года по израильской территории ударили сразу с нескольких сторон: ракеты по стране выпустили ХАМАС, ливанское движение «Хезболла» и Иран. Армия Израиля продолжает операцию в секторе Газа, а также атакует военные объекты на территории Ливана.

Папа римский Конфликт Израиля и Палестины Ливан Конфликт Ливана и Израиля Конфликт Ирана и Израиля
06 октября 2024, 14:31
Жертвами ночного обстрела войсками Израиля сектора Газа стали 24 человека
Global Look Press
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Серия ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по центральной части сектора Газа в ночь на воскресенье, 6 октября, стала причиной гибели 24 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 93 человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства палестинского сектора сообщил телеканал Al Jazeera.

В кабмине Газы заявили, что под удары ЦАХАЛ попали мечеть Аль-Акса и школа Ибн Рушда в Дейр-эль-Балахе, где разместили беженцев из других районов сектора, которые охватил гуманитарный кризис из-за продолжающихся обстрелов.

Операция по извлечению тел погибших из-под завалов зданий продолжалась всю ночь. Этот удар последовал за атакой на 27 жилых домов и центров размещения беженцев по всему сектору Газа за последние 48 часов.

ЦАХАЛ подтвердил удары по школе и мечети в Дейр-эль-Балахе , но уточнил, что оба здания использовались движением ХАМАС в качестве командно-диспетчерских центров, где планировались нападения на Израиль.

Ранее Ближневосточное агентство всемирной организации для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что в ходе ударов ЦАХАЛ по трем школам в секторе Газа погибли не менее 20 человек.

В ведомстве добавили, что по последним данным около 86% всех учебных заведений в палестинском секторе разрушены или сильно повреждены после начала операции Израиля против ХАМАС.

Конфликт Израиля и Палестины
06 октября 2024, 12:36
Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся
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Явка на референдуме о строительстве атомной электростанции в Казахстане превысила 50%. В таком случае по закону он считается состоявшимся, сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии республики.

По состоянию на 14:00 (12:00 по московскому времени) бюллетени получили 51,77% от общего количества избирателей, включенных в списки.

«Следующая оперативная информация будет представлена в 16:05 часа (14:05 по московскому времени)», - уточнили в ЦИК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что АЭС в республике должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи на референдуме. Глава государства назвал непростым вопрос возведения станции и призвал его проанализировать.

Казахстан Строительство АЭС Референдум
06 октября 2024, 12:23
Азербайджан призвал Армению отказаться от провокационных шагов
Unsplash
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Армения должна отказаться от провокационных шагов для урегулирования конфликта с Азербайджаном. Об этом сообщили на сайте азербайджанского МИД.

Министерство выступило с таким заявлением после принятия итогового документа на саммите Международной организации Франкофонии (МОФ). Азербайджан обвинил Армению в продвижении норм, направленных против территориальной целостности и суверенитета страны.

«Попытки Армении навязать международному сообществу свои фейковые нарративы провалились даже в формате, где Азербайджан не является членом», - заявили дипломаты.

Запад пытается склонить Армению к затягиванию переговоров с Азербайджаном, считает директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, западные страны хотят направить в регион военных «де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской».

Армения Азербайджан
06 октября 2024, 10:37
«Моссад» обманом заставил членов «Хезболлы» брать пейджеры двумя руками
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Израильская службы разведки «Моссад» с 2022 года года готовилась к операции с подрывом пейджеров в Ливане. Об этом сообщила газета Washington Post.

В течение девяти лет израильские разведчики занимались прослушиванием боевиков «Хезболлы» с помощью раций. В отличие от пейджеров, заминированные рации «Моссад» начал внедрять еще в 2015 году. В них были огромные аккумуляторы, спрятанная взрывчатка и система прослушки.

Израильские разведчики могли подорвать рации раньше, но решили реализовать новую идею. Они разработали и внедрили в ливанское движение пейджеры, на которых для расшифровки сообщений необходимо зажать кнопки сразу двумя руками. Эти действия активировали вшитую в устройства взрывчатку, отметило издание.

Источники газеты объяснили, что отыскать взрывное устройство в маленьких пейджерах было сложно даже в разобранном состоянии.

Ранее бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад признался, что отдел по борьбе с Израилем в стране возглавлял агент «Моссада». Иранский экс-лидер заявил об этом после сообщений о ликвидации гендиректора «Хезболлы» Хасана Насруллы.

Израиль Ливан Взрывы пейджеров в Ливане Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла» Конфликт Ирана и Израиля

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