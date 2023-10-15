Папа римский призвал ХАМАС освободить взятых в заложники израильтян
Необходимо соблюдать международное право в секторе Газа и спасать гражданское население, заявил папа римский Франциск. Он призвал открыть гуманитарные коридоры для вывода мирного населения, а также заявил, что ХАМАС должен освободить взятых в заложники израильтян. Понтифика процитировал ТАСС.
Глава Римско-католической церкви уточнил, что внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке.
«Прошу освободить заложников. И прошу, чтобы дети, женщины, старики и больные не становились жертвами конфликта», - сказал Франциск после воскресной проповеди на площади Святого Петра.
Он призывал уважать международное право и обеспечить гуманитарные коридоры ради спасения мирных жителей Палестины.
«Хватит крови и на Святой земле», - заключил пара римский.
Ранее глава Римско-католической церкви Франциск призвал остановить боевые действия в Израиле и Палестине. Он отметил, что вооруженные столкновения приведут только к страданиям и гибели людей.