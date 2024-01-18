18 января 2024, 00:54

Папа римский Франциск назвал секс «даром божьим»

РИА «Новости»
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Папа римский Франциск назвал сексуальное удовольствие «даром божьим», которому серьезно грозит просмотр порнографии. Его процитировала газета L’Unione Sarda.

Папа римский Франциск назвал сексуальное удовольствие «даром божьим», которому серьезно грозит просмотр порнографии. Его процитировала газета L’Unione Sarda.

«Удовлетворение без отношений может породить формы зависимости», - отметил он.

Понтифик призвал верующих перестать смотреть порнографию в «защиту любови», чтобы выиграть битву против похоти. Он напомнил о целомудрии, назвав его добродетелью, которую не стоит путать с сексуальным воздержанием.

«Целомудрие выходит за рамки сексуального воздержания. Это воля никогда не обладать другим», - пояснил папа римский.

По его словам, любовь проявляется в уважении к другим, стремлении к их счастью и развитии сочувствия к их чувствам.

Перед Новым годом папа римский Франциск помолился о тысячах погибших в вооруженных конфликтах в 2023 году и призвал к совести тех, кто получает от этого выгоду.

Отношения Секс Папа римский
18 января 2024, 01:26
Обезглавленный труп нашли на пляже пятизвездочного отеля в Турции
РИА «Новости»
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Труп человека без головы и правой руки нашли на пляже пятизвездочного отеля в турецком городе Анталье. Об этом сообщила газета Alanya Postası.

«Сотрудники отеля в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже трупа без головы и правой руки», - написало издание.

Пол и личность погибшего установить не удалось. Тело отправили на судмедэкспертизу.

В ноябре 2023 года в курортном районе Бодрума нашли тела двух женщин. Погибшими оказались 40-летняя российская модель Ирина и ее 15-летняя дочь. Россиянок застрелили, после чего их трупы завернули в простыню и связали веревкой.

Летом 2023 года в морозильной камере в одном из домов турецкого Измира нашли расчлененные трупы четырех человек. Как выяснила полиция, тела принадлежали трем женщинам и одному мужчине из Туркменистана.

Турция Убийства Отели Женщины Полиция
18 января 2024, 00:39
Йеменские хуситы снова атаковали корабль США в Аденском заливе
Unsplash
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Йеменские хуситы второй раз атаковали американский корабль в Аденском заливе в ответ на бомбардировки их позиций со стороны США и Великобритании. Об этом сообщил представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».

«Военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена», - заявил Яхья Сариа.

Представитель хуситов добавил, что Вооруженные силы Йемена будут отвечать на любые атаки против республики.

Ранее стало известно, что под удар хуситов в Красном море попал греческий сухогруз , шедший под флагом Мальты. Судно было повреждено ракетой в 76 морских милях от Йемена.

До этого хуситы запустили ракету по американскому эсминцу Laboon. По данным США, ракета не достигла цели - ее уничтожил американский истребитель.

США Ракеты Корабли Йемен
18 января 2024, 00:29
Moody’s пообещало не объявлять дефолт у стран в случае конфискации активов РФ
РИА «Новости»
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Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что не объявит дефолт в странах, выпустивших государственные облигации, которые приобрела Россия, если они будут конфискованы. Об этом сообщило Reuters.

Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что не объявит дефолт в странах, выпустивших государственные облигации, которые приобрела Россия, если они будут конфискованы. Об этом сообщило Reuters.

«Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолт для этих стран», - пояснил старший вице-президент Moody’s Investors Service Торстен Нестманн.

При этом в кредитно-рейтинговом агентстве S&P Global отметили, что выплаты по купонам производятся через платежного агента, который даже в случае конфискации российских активов продолжит перечислять платежи другим кредиторам.

Большая часть замороженных российских активов хранится в облигациях и денежных средствах в Австрии, Германии, Франции, Канаде и Великобритании. Вопрос об их конфискации рассматривают в США и ЕС. Брюссель предлагал изъять инвестиционную прибыль от них, а не сами активы. В США же призвали озвучить различные варианты действий с российскими активами к 24 февраля 2024 года.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что замороженные средства Центробанка России в депозитарии Euroclear можно использовать в качестве залога для привлечения финансирования Украины.

Россия Деньги Экономика
18 января 2024, 00:15
Россиянин с топором разгромил офис губернатора в Таиланде
РИА «Новости»
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Россиянин проник в здание администрации Пхукета в Таиланде, где топором разбил стеклянную дверь в офисе губернатора. Об этом сообщило местное издание KhaoSod.

«Безрассудное хулиганство российского туриста в здании администрации Пхукета, приведшее к значительному повреждению офиса губернатора, закончилось арестом и последующей госпитализацией», - уточнило издание.

Звуки бьющегося стекла услышали сотрудники службы безопасности. Они поднялись на четвертый этаж и увидели на полу капли крови, которые вели к столу секретаря губернатора. Под ним лежал топор.

Погромщик успел сбежать, поэтому вызвали полицейских. Россиянина задержали, когда он пытался украсть припаркованный мотоцикл. На его ногах было множество порезов от стекла, поэтому его сначала отвезли в больницу.

Россиянину позже предъявят обвинения, а пока он остается под наблюдением врачей.

Ранее в Хабаровске пьяный мужчина избил сожительницу , а потом напал на медиков, которые приехали ей помочь. Он разбил окно машины скорой помощи, несколько раз замахнулся на фельдшера и ушел.

Больницы Россия Таиланд Полиция

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