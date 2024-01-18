Папа римский Франциск назвал секс «даром божьим»
Папа римский Франциск назвал сексуальное удовольствие «даром божьим», которому серьезно грозит просмотр порнографии. Его процитировала газета L’Unione Sarda.
Папа римский Франциск назвал сексуальное удовольствие «даром божьим», которому серьезно грозит просмотр порнографии. Его процитировала газета L’Unione Sarda.
«Удовлетворение без отношений может породить формы зависимости», - отметил он.
Понтифик призвал верующих перестать смотреть порнографию в «защиту любови», чтобы выиграть битву против похоти. Он напомнил о целомудрии, назвав его добродетелью, которую не стоит путать с сексуальным воздержанием.
«Целомудрие выходит за рамки сексуального воздержания. Это воля никогда не обладать другим», - пояснил папа римский.
По его словам, любовь проявляется в уважении к другим, стремлении к их счастью и развитии сочувствия к их чувствам.
Перед Новым годом папа римский Франциск помолился о тысячах погибших в вооруженных конфликтах в 2023 году и призвал к совести тех, кто получает от этого выгоду.