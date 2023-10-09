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Отвечая на вопрос о похищенных израильтянах боевиками ХАМАС, Александр отметил, что такое происходит не в первый раз и дальнейшая доля людей попавших в заложники незавидна. Но на сегодняшний день пропавшими без вести в Израиле числятся около 900 человек.

Возвращение в армию Отсутствие паники Действия армии Александр отметил, что паники не было и среди местного населения - людей, которых не призвали. Несмотря на то, что атаку ХАМАС полностью отбить еще не удалось, местные жители все равно не выстраиваются в очереди в магазины и не стараются убежать из страны.

«Была большая возмущенность, что происходит и большое желание это все прекратить. У нас нет очередей в магазинах, желания куда-то убежать - этого нет», - подчеркнул он.

С первого же дня атаки ХАМАС власти Израиля объявили мобилизацию резервистов. Как отметил Александр, по официальным данным, призвали более 300 тысяч человек. При этом ни одного человека не нужно было гнать на призывной пункт.

«Все получили СМС и уже знали, куда им нужно прибыть. Это части, где они служили до этого», - заявил собеседник «360».

Он добавил, что сейчас мобилизация практически закончена, но если потребуется, то в армию смогут вернуться еще «пара сотен тысяч» человек.

Боевые действия между Израилем и Палестиной продолжаются третий день. Они начались с массированного ракетного удара и нападения на населенные пункты боевиков ХАМАС, которые пересекли границу сектора Газа. Самым страшным стало нападение на музыкальный фестиваль в кибуце Раим, где погибли не менее 260 человек.

Власти Израиля объявили о начале операции «Железные мечи», но после премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил о начале долгой и тяжелой войны. В ходе первой фазы военные очистили от боевиков занятые населенные пункты.

Целью второй части он назвали ликвидацию руководства радикального движения и освобождение заложников. Для этого Армия обороны Израиля наносит удары по палестинской территории, где проживают более двух миллионов человек.

По словам собеседника «360», после атаки боевиков ХАМАС на Израиль отлично сработали Военно-морской флот и пограничные войска. Но что-то произошло с частями, которые занимаются охранной забора вокруг сектора Газа.

«Там сидят девочки на трех участках в бункерах. Как минимум по четыре человека, и они меняются много раз и постоянно наблюдают за происходящим», - подчеркнул Александр.

Он не исключил, что в электронной системе забора произошел сбой или хакерская атака. Но окончательные выводы можно сделать только после окончания боевых действий.

Заложники