Панихида по жертвам теракта в Подмосковье прошла у посольства РФ в Китае

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Панихиду провел настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Пекине иеромонах Иннокентий. В ней приняли участие живущие там россияне, граждане Белоруссии, США и Узбекистана.

Иеромонах признался, что воспринял трагедию «с болью в сердце, с глубокой скорбью».

«Этому деянию нет оправдания, этому деянию нет названия в нашем человеческом языке. Мы с вами, безусловно, еще со вчерашнего дня начали молиться о выздоровлении раненых и об упокоении всех, кто был убит во время теракта», - обратился Иннокентий к собравшимся.

Он предложил помолиться об упокоении душ погибших.

Успенский храм - единственный в Пекине действующий православный храм.

На здании посольства России в китайской столице в знак траура приспустили флаг.

Накануне, 23 марта, председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом. Трагедия унесла жизни 133 человек, еще 152 пострадали.