Читайте нас в:

Она напомнила, что несколько дней назад Зеленский дал интервью каналу NBC. Обозреватель заметила в поведении украинского лидера изменение.

«Это было обычное выступление, за исключением одного момента: паническое отчаяние украинского лидера было более ощутимым, чем обычно», - сказала она.

Мюррей предположила, что Зеленский пытался обратиться к Трампу из-за того, что чувствует приближение «неминуемой катастрофы». По мнению журналистки, его может ждать участь предыдущих спонсируемых США «союзников», которых власти Соединенных Штатов устранили.

Также автор заметила, что Зеленский стал скрыто угрожать западным союзникам из-за отсутствия дополнительной помощи. Журналистка назвала лидера Украины «неистовым наркоманом, жаждущим очередной дозы наркотиков».

Зеленский недавно признался, что боится голосов некоторых американских республиканцев. Однако при этом заверил, что его страна сможет сражаться и без помощи США.