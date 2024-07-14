Панические настроения. У Турции появился опасный конкурент в борьбе за туристов из России

«Грузия планирует в будущем конкурировать как с Турцией, так и с российским Краснодарским краем и отдельно Сочи», - подчеркнули авторы сообщения.

Причиной для беспокойства стало завершение строительства крупнейшего в Грузии гостиничного комплекса, рассчитанного на клиентов с высоким уровнем дохода. Речь идет о зоне отдыха, которая включает в себя пять отелей на 1055 номеров с услугами «все включено» и широким выбором для отдыха и развлечений - от ресторанов и СПА-центров до аквапарка.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил , что Краснодарский край может составить Грузии достойную конкуренцию в сфере туризма.