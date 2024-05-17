Пандемия привела к сокращению студенческих обменов России и Китая
В период пандемии произошло сокращение в студенческих обменах России и Китая. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления в Харбинском политехническом университете.
Глава государства выразил уверенность, что в будущем число студентов в странах будет расти.
«На текущий момент в России высшее образование получают порядка 50 тысяч китайских граждан. В свою очередь, в КНР учатся около 16 тысяч россиян. Это, конечно, не предел», - отметил глава государства.
Путин также отметил, что Харбинский политехнический университет - один из ведущих высших технических учебных заведений Китая. Это крупнейший научно-технических и инновационный центр. В вузе обучаются более 58 тысяч студентов.