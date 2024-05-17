17 мая 2024, 11:29

Пандемия привела к сокращению студенческих обменов России и Китая

РИА «Новости»
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В период пандемии произошло сокращение в студенческих обменах России и Китая. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления в Харбинском политехническом университете.

Глава государства выразил уверенность, что в будущем число студентов в странах будет расти.

«На текущий момент в России высшее образование получают порядка 50 тысяч китайских граждан. В свою очередь, в КНР учатся около 16 тысяч россиян. Это, конечно, не предел», - отметил глава государства.

Путин также отметил, что Харбинский политехнический университет - один из ведущих высших технических учебных заведений Китая. Это крупнейший научно-технических и инновационный центр. В вузе обучаются более 58 тысяч студентов.

Россия Владимир Путин Студенты Китай
17 мая 2024, 11:24
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и КНР
РИА «Новости»
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Россия и Китай могут многое, объединив усилия в высокотехнологичных областях. Об этом заявил президент Владимир Путин во время беседы со студентами Харбинского политехнического университета. Его процитировало РИА «Новости».

Глава государства указал на огромный потенциал России и Китая. По его словам, если страны объединят усилия в высокотехнологичных областях, то «смогут многое».

Заместитель председателя Китая Хань Чжэн отметил, что КНР предложила России укрепить сотрудничество в новых сферах. В частности, в технических инновациях и цифровой экономики.

«Предлагаем в будущем направить наши усилия на сотрудничество в новых сферах, включая „умные города“, научно-технологические инновации, цифровую экономику, „зеленое“ развитие и здравоохранение», - подчеркнул китайский политик во время церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Он добавил, что Россия и КНР имеют общие цели национального развития.

Калужская область выразила готовность развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной сфере. Регион настроен создать целый кластер производств строительных материалов.

Россия Владимир Путин Китай
17 мая 2024, 10:30
Прежние гарантии безопасности со стороны Запада назвали неактуальными для России
РИА «Новости»
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Приоритеты России в обеспечении безопасности изменились, теперь это прерогатива военных. Обсуждавшиеся в 2021 году со странами коллективного Запада гарантии утратили актуальность, заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Думаю, что работа над оформлением неких гарантий безопасности в виде соглашений, о которых шла речь в 2021 году, сейчас неактуальна», - заявил он.

По мнению замминистра, шкала приоритетов России, в том числе по вопросу обеспечения своей безопасности, изменилась полностью. Рябков заявил, что происходящее «на западном азимуте» стало прерогативой силовиков и военных. Задача дипломатии, сказал он, ограничилась управлением кризисами и предотвращением обострения ситуации до масштабного конфликта.

Рябков назвал НАТО не договороспособным альянсом. По его словам, у России произошло политическое и эмоциональное отторжение этого блока, она перестала ему доверять.

Найденный в Национальном архиве Великобритании документ подтвердил, что НАТО планировал не расширяться на восток , дальше реки Эльбы. Этот вопрос обсуждали на встрече британских, французских, американских и немецких политиков в 1991 году.

Дипломатия Международные отношения Россия Запад НАТО МИД РФ
17 мая 2024, 10:12
Ураган в Техасе унес жизни как минимум четырех человек
Freepik
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В Хьюстоне в штате Техас из-за обрушившегося на регион урагана погибли не меньше четырех человек. Примерно миллион потребителей остались без электричества, сообщил телеканал CBS.

Представители пожарной службы уточнили журналистам, что два человека погибли из-за рухнувших на них деревьев, еще один скончался в результате упавшего от ветра крана.

По словам мэра Хьюстона Джона Уитмира, ураган нанес серьезные разрушения по центру города.

«У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк», - пояснил он.

По данным телеканала, почти миллион потребителей в Техасе остались без электричества.

Синоптики пообещали чрезвычайно активный сезон ураганов с начала июня в Атлантике. Специалисты предположили, что количество штормов может увеличиться вдвое.

США Ураган Погода
17 мая 2024, 10:00
«Не готовы к этой битве». Позиция Путина по ядерному оружию напугала Запад
Пресс-служба Минобороны
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США и другие страны НАТО не готовы к прямому столкновению с Россией. Позиция российского президента Владимира Путина по развертыванию ядерного оружия обескуражила Белый дом, заявил в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, Путин ясно дал понять, что в случае иностранного вмешательства в ситуацию на Украине Западу придется столкнуться с Россией. Макгрегор заявил, что российская армия готова к такому развитию событий, в отличие от американской.

«Вашингтон был очень сильно застигнут врасплох воинственной позицией Путина, когда он развернул тактическое ядерное оружие на фронте. <…> Мы, очевидно, не готовы к этой борьбе, и НАТО тоже», - сказал он.

Минобороны объявило о проведении учений ракетных соединений и флота по применению нестратегического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение провести маневры с заявлениями западных политиков о возможном вводе войск на Украину.

Ядерное оружие США Белый дом в США Россия Владимир Путин

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