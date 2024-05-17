Пандемия привела к сокращению студенческих обменов России и Китая

Читайте нас в:

Россия и Китай могут многое, объединив усилия в высокотехнологичных областях. Об этом заявил президент Владимир Путин во время беседы со студентами Харбинского политехнического университета. Его процитировало РИА «Новости».

Глава государства указал на огромный потенциал России и Китая. По его словам, если страны объединят усилия в высокотехнологичных областях, то «смогут многое».

Заместитель председателя Китая Хань Чжэн отметил, что КНР предложила России укрепить сотрудничество в новых сферах. В частности, в технических инновациях и цифровой экономики.

«Предлагаем в будущем направить наши усилия на сотрудничество в новых сферах, включая „умные города“, научно-технологические инновации, цифровую экономику, „зеленое“ развитие и здравоохранение», - подчеркнул китайский политик во время церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Он добавил, что Россия и КНР имеют общие цели национального развития.

Калужская область выразила готовность развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной сфере. Регион настроен создать целый кластер производств строительных материалов.